Netflix lässt euch eure Lieblingsszenen aus Filmen und Serien teilen – so funktioniert es

Habt ihr schon einmal eine Serie oder einen Film auf Netflix gesehen und wolltet dann eurer Familie oder euren Freund:innen unbedingt davon erzählen? Denn schließlich sollten sie auch in den Genuss der Inhalte kommen, von denen ihr gerade begeistert seid. Damit das künftig einfacher ist und ihr nicht nur beschreiben müsst, was eine Serie oder einen Film so gut macht, hat Netflix ein neues Feature parat.

Momente von Netflix mit anderen teilen

Wie das Unternehmen gegenüber Variety verriet, startet aktuell eine neue Funktion namens „Moments“. Während ihr eine Serie oder einen Film auf Netflix schaut, könnt ihr jederzeit in der Leiste, in der sich auch die Wiedergabegeschwindigkeit und die Einstellungen für Untertitel befinden, auf „Moments“ drücken. Dann merkt sich Netflix genau die Stelle des gestreamten Inhalts als Lesezeichen.

Die gespeicherten Clips findet ihr anschließend auf der Startseite in einer neuen Kategorie wieder. Von dort könnt ihr die Ausschnitte, die wenige Sekunden lang sind, auf sozialen Medien teilen. So markiert ihr euch markante Stellen, die die Essenz der Serie oder des Films zeigen, und schickt sie an eure Kontakte, um sie ebenfalls davon zu überzeugen.

Netflix Moments-Feature steht nur auf mobilen Geräten über die App zur Verfügung. Zunächst hat der Streaming-Anbieter die iOS-Version mit der neuen Funktion ausgestattet. Wer also ein iPhone oder ein iPad hat, sollte die App aktualisieren und schauen, ob die Funktion schon verfügbar ist. Es kann noch zu Wartezeiten kommen, falls Netflix die Funktion nicht weltweit gleichzeitig ausgerollt hat.

Android-Nutzer:innen müssen sich noch etwas gedulden. Netflix hat bislang nur angegeben, dass die Funktion auch bald für alle Geräte mit Googles Betriebssystem veröffentlicht wird. Einen Zeitrahmen nannte das Unternehmen aber nicht. Auch hier solltet ihr regelmäßig den Google Play-Store auf Updates für die Streaming-App überprüfen.

