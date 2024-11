Neue Funktion im Google Play Store: Warum Android-User bald vor einigen Apps gewarnt werden

Der Google Play Store beherbergt viele nützliche Apps für Android-Nutzer:innen. Allerdings finden sich unter den mittlerweile mehr als 2,6 Milliarden Anwendungen (via Business of Apps) auch einige Fake-Apps. Diese haben entweder gar keine Funktion und wollen euch nur Werbung unter die Nase reiben – oder sie verseuchen euer Android-Smartphone im schlimmsten Fall mit Schadsoftware.

So will Google Android-Nutzer:innen schützen

Um es diesen Apps im Play Store schwerer zu machen, arbeitet Google derzeit an einer neuen Funktion. Wie Android Authority berichtet, soll euch der App-Store künftig davor warnen, wenn es wenig Daten zu der Anwendung gibt oder verräterische Anzeichen darauf hindeuten, dass die Android-App womöglich Schäden anrichten kann.

Insgesamt konnten drei Warnmeldungen im Code des Google Play Stores entdeckt werden. Zunächst warnt euch der Android-Store davor, wenn eine App häufiger als vergleichbare Anwendungen im Google Play Store deinstalliert wird. Das könnte bedeuten, dass andere User:innen schnell von der App enttäuscht waren, weil sie nicht funktioniert – oder sie aufgrund von schädlichen Inhalten wieder gelöscht wurde.

Die zweite Warnung verrät euch, dass es wenige Daten von Nutzer:innen dieser App gibt. Das bedeutet, dass sie recht neu ist. Eine recht ähnliche Meldung verrät euch, dass die App deutlich weniger aktive Nutzer:innen als vergleichbare Apps im Play Store hat. Auch das könnte darauf hinweisen, dass die App neu ist oder sie ihren Zweck nicht erfüllt.

Wie Android Authority berichtet, tauchen die Warnungen nicht direkt beim Download der App auf, sondern sind bei den Details zur Anwendung weiter unten eingebettet. Zwar sehen so weniger Android-Nutzer:innen die Warnungen, allerdings gibt Google nicht bei jeder App-Installation Warnungen aus. Das könnte schließlich Nutzer:innen bei neuen Anwendungen abschrecken. Wann die Neuerung in den Google Play Store implementiert wird, ist nicht bekannt. In der Theorie sollten die Warnungen aber nicht mehr allzu lang auf sich warten lassen, wenn sie schon im Code vorhanden sind.

