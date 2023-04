So sieht der neue Mini Cooper Electric 2024 aus

Neue Bilder zeigen erstmals den kommenden Mini Cooper Electric 2024. Die neue Version ist auf den ersten Blick klar als Mini Cooper erkennbar – ein paar kleine und größere Details haben sich aber verändert.

Die Bilder zeigt das britische Car Magazine. Hier ist das Auto von vorne und von hinten zu sehen. Sogar ein Bild vom Infotainment-System im Inneren ist mit dabei. Verändert im Vergleich mit dem Vorgänger hat sich vor allem die Front.

Der Kühlergrill ist dieses Mal einteilig, wie es bei Elektroautos häufig der Fall ist. Hier muss der Grill für weniger Kühlung sorgen als beim Verbrenner. Auch die Frontlichter haben ein neues Design spendiert bekommen.

Das Heck ist ebenfalls neu

Auch am Heck des Mini Cooper Electric 2024 gibt es Neues. Die Rücklichter bestehen im Prinzip aus zwei Dreiecken, die entfernt an den Union Jack erinnern. Die Säulen des Autos sind auch bei der neuen Version in Schwarz gehalten und die Rückspiegel sowie das Dach haben eine Kontrastfarbe zum Rest des Autos.

Laut Car Magazine soll aber auch die 2024er-Version des Mini Cooper als Benziner kommen. Kunden können sich dann entscheiden, wie ihr Mini angetrieben werden soll.

Es soll bei der E-Variante die EV-Architektur des chinesischen Unternehmens Great Wall zum Einsatz kommen, mit dem BMW zusammenarbeitet. Deshalb soll es den neuen E-Cooper entweder mit einer 40-Kilowattstunden-Batterie und rund 320 Kilometern Reichweite oder einer 54-Kilowattstunden-Batterie und rund 400 Kilometern Reichweite geben.

Mini bekommt neues Betriebssystem

Außerdem gibt es einen Blick auf das neue Infotainment-System von Mini, das auf der Shanghai Motor Show vorgestellt werden soll. Es befindet sich auf einem runden Bildschirm im Auto und hat eine britische Bulldogge als Maskottchen, um die Herkunft des Autos zu symbolisieren. Viel mehr ist über das System aber noch nicht bekannt.

Der neue Mini Electric wird wahrscheinlich erst offiziell im September dieses Jahres vorgestellt. Der Verkaufsstart wird laut Car Magazine dann im April oder Mai 2024 stattfinden.

Mehr zu diesem Thema