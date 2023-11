Neue Preisregeln für Streamingdienste und keine Nummernschilder für Tesla

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Unwirksame Klausel bei Streamingdiensten

Streamingdienste wie Spotify und Netflix dürfen nicht so einfach einseitig die Preise erhöhen. Das hat jetzt das Berliner Kammergericht entschieden. Verbraucherschützer:innen sehen das als Fortschritt im Sinne der Kund:innen. Insbesondere Spotify hat hier bereits entsprechend reagiert und lässt sich die aktuelle Preiserhöhung durch die Kund:innen abnicken.

Tesla verklagt Schweden – wegen Nummernschildern

Noch immer streiken in Schweden Tesla-Mitarbeiter:innen für einen Tarifvertrag – und Elon Musk hält stur dagegen. Jetzt hat sein Unternehmen sogar Klage gegen die schwedische Verkehrsbehörde eingereicht. Die schwedische Post hat sich nämlich in den Solidaritätsstreik begeben und stellt keine Nummernschilder für neu zugelassene Teslas mehr zu. Weil jetzt auch noch ein Zulieferer streikt, könnten auch in Deutschland bald erste Auswirkungen spürbar sein.

Sicherheit geht vor bei KI

Deutschland, die USA, Großbritannien und weitere Länder haben sich in einer gemeinsamen Erklärung verpflichtet, Sicherheitsaspekte bei der Entwicklung von KI in den Fokus zu stellen. In einem 20-seitigen Paper haben sie dazu Guidelines entlang des Entwicklungszyklus erstellt. So soll sichergestellt werden, dass künstliche Intelligenzen und neue Features besonnen und mit guten Absichten gebaut werden.

