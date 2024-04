Warum das neue Youtube-Design viele Nutzer nervt

Die Desktop-Ansicht von Youtube hat ein Update spendiert bekommen. Die große Neuerung ist eine Design-Änderung. Nun stehen der Name des Videos, die zugehörige Beschreibung und die Kommentare nicht mehr unterhalb des Players, sondern rechts davon.

Nicht alle Youtube-Nutzer:innen mögen die Änderung

Unter dem Player sind nur noch Videoempfehlungen zu sehen. Diese sind deutlich größer als zuvor und dürften dadurch mehr zum Klicken einladen.

Einige Nutzer:innen sind aufgrund der Änderung verärgert. So beschweren sie sich etwa darüber, dass sogar die Transkriptionen mit in den rechten Abschnitt gewandert sind. Darüber lässt sich das Video während der Wiedergabe in Textform mitlesen.

Andere bemerken, dass nicht einmal der Vollbildmodus eine Verbesserung mit sich bringt. Sobald dieser aktiviert ist, wandert die Beschreibung zwar unter das Video, ist aber immer noch auf der rechten Seite. Die Videos nehmen immer noch einen Großteil des Platzes unterhalb ein.

Es gibt allerdings auch Youtube-Nutzer:innen, die dem neuen Design nicht abgeneigt sind. Sie halten es sogar für positiv, dass sie nun die Kommentare direkt parallel zum Video lesen können. Vorher mussten sie nach unten scrollen und konnten so das Video nicht weiterschauen.

Ob Youtube die Änderung für den Desktop-Client wieder rückgängig macht, ist unklar. Künftig könnte die Änderung genauso gut auch in anderen Clients angewendet werden.

