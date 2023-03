Mitarbeiter und Inhalte geklaut? Videospiel von Steam entfernt

„Dark and Darker“, ein Fantasy-MMO, das im April in den Early Access gehen sollte, und seinem Entwickler Ironmace wird vorgeworfen, Inhalte von dem Nexon-Titel „P3“ geklaut zu haben. Für „Dark and Darker“ arbeiteten größtenteils ehemaligen Nexon-Angestellte und nach Ansicht des Publishers ähnelten sich beide Titel stark.

Daraufhin beschwerte sich Nexon vor ein paar Wochen und die Polizei durchsuchte das Büro von Ironmace. Die Anwälte von Nexon sagten, „Dark and Darker“ habe „auffällige Ähnlichkeiten mit dem Konzept für ‚P3‘ in Bezug auf wichtiges Gameplay“. Aufgrund des mutmaßlichen Diebstahls stellte Nexon „P3“ ein und spricht von unethischen Handlungen ehemaliger Kollegen.

Streit geht in die nächste Runde

Mit einem Schreiben informierte Nexon jetzt die zuständige Urheberrechtsbehörde, was am Ende dazu führte, dass „Dark and Darker“ von der Gaming-Plattform Steam entfernt wurde. In dem Schreiben heißt es, dass Ironmace „Geschäftsgeheimnisse und urheberrechtlich geschützte Materialien von Nexon unbefugt nutzt“.

Als Reaktion auf das Delisting gab Ironmace eine Erklärung ab. Darin heißt es, dass derzeit mit einem Rechtsteam daran gearbeitet werde, „dieses Problem bestmöglich zu beheben“. In der Erklärung wird Ironmace gegenüber Nexon deutlich. „Angesichts der vorgelegten Informationen ist es schwer zu glauben, dass Nexon in gutem Glauben annehmen konnte, dass Ironmace die Urheberrechte für ihr ‚P3‘-Projekt verletzt hat. Sie liefern auch keine wirklichen Beweise dafür, dass Ironmace Nexons Geschäftsgeheimnisse bei der Erschaffung von ‚Dark and Darker‘ missbraucht hat.“ Stattdessen stützten sich die Anschuldigungen auf Indizienbehauptungen.

Abschließend fordert Ironmace Nexon auf, „auf ihre unbegründeten Behauptungen zu verzichten“. Darüber hinaus wird Nexon eingeladen, den Quellcode, benutzerdefinierte Assets und Designdokumente gemeinsam mit der Polizei zu vergleichen, um so „dieser Angelegenheit schnell und entschieden ein Ende zu setzen“.

