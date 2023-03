Steam: Zombie-Game fliegt wegen Kalender-App von Plattform

Es ist ein Streit, der sich schon seit einigen Wochen hinzieht. Anfang des Monats twitterte das Gamingstudio Fntastic, dass erste Preview-Videos seines neuen Spiels „Day Before“ aufgrund eines Markenstreits von Steam und Youtube entfernt worden seien. Kurz zuvor hatte sich eine Person den Namen „The Day Before“ beim US-amerikanischen Patent- und Markenamt gesichert.

In dem Tweet heißt es, dass der „Inhaber“ der Rechte an dem Titel der Ersteller einer Kalender-App ist, was aber nichts mit der Kategorie „Spiele“ zu tun habe. Nach eigenen Angaben habe Fntastic das Spiel 2021 angekündigt und auch versucht, mit dem Hersteller der Kalender-App über die Markenrechte zu sprechen, habe jedoch keine Rückmeldung erhalten. „Wir werden kämpfen. Die Macht liegt in der Wahrheit“, schreiben die Entwickler.

Kalender-App gibt Rechte nicht her

Jetzt hat der südkoreanische Entwickler der Kalender-App gegenüber Eurogamer bestätigt, dass er die Markenrechte am Namen der App „The Day Before“ besitzt und „Maßnahmen zum Schutz der Markenrechte ergreift“. Die Kalender-App kommt auf über 40 Millionen Downloads und wurde 2015 in Südkorea als Marke registriert. Derzeit halten die Entwickler Markenrechte in Korea, den Vereinigten Staaten, China, Russland, Japan, Vietnam und der Europäischen Union.

Als den Rechteinhabern bekannt wurde, dass ein gleichnamiges Spiel produziert wird, ergriffen sie Maßnahmen zum Schutz der Markenrechte. „Wir wollen das Markenproblem so schnell wie möglich lösen und die App weiterhin schützen, damit die Nutzer sie unbesorgt nutzen können“, geben die App-Entwickler an.

Fntastic will sich davon jedoch nicht aufhalten lassen und arbeitet weiter daran, das Spiel zum geplanten Release-Termin am 10. November dieses Jahres zu veröffentlichen. Der Rechtsstreit könnte diesem Plan jedoch einen Strich durch die Rechnung machen.

Absurde Videospiel-Werbung, die nach hinten losging:

