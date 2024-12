NFL auf Netflix: Erfolgreicher Start ohne Streaming-Pannen

Die Spiele der NFL gehören in den USA zu Weihnachten genauso dazu wie Santa Clause und die Geschenke unter dem Tannenbaum. Knapp 18 Millionen Zuschauer:innen haben im vergangenen Jahr regelmäßig die Spiele von Mannschaften wie den New England Patriots oder den San Francisco 49ers verfolgt. Doch nicht nur wegen der hohen Einschaltquoten dürfte Netflix großen Respekt vor seinem NFL-Debüt gehabt haben. Zum ersten Mal in der Geschichte des American Football übertrug die Streaming-Plattform am ersten Weihnachtsfeiertag zwei Spiele weltweit übers Internet – und das in fünf Sprachen. Nach dem missglückten Boxkampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul, den Netflix schon im November gestreamt hatte, dürfte die Angst vor einem Misserfolg gleich doppelt so groß gewesen sein.

Übertragung gelang ohne größere Pannen

Wie The Guardian berichtet, lief die NFL-Premiere – im Gegensatz zur misslungenen Übertragung des Tyson-Kampfes, bei der 85.000 Nutzer:innen von Streaming-Problemen berichteten – für Netflix nahezu reibungslos. Am ersten Weihnachtsfeiertag hat die Streamingplattform zwei Spiele übertragen: Dabei handelte es sich zunächst um das Aufeinandertreffen zwischen den Kansas City Chiefs und den Pittsburgh Steelers sowie anschließend um das Duell zwischen den Baltimore Ravens und den Houston Texans.

Mariah Carey eröffnete das Live-Event mit einer Performance von All I Want for Christmas is You. Einen weiteren Höhepunkt des Abends stellte der Auftritt von Beyoncé während der Halbzeitshow des Spiels zwischen den Ravens und Texans dar. Sowohl die Übertragung der Spiele als auch die musikalischen Show-Acts liefen ohne Pannen ab. Nur während der Pre-Game-Show gab es kurzzeitig technische Schwierigkeiten, als das Mikrofon der Moderatorin Kay Adams nicht eingeschaltet war – der Ton fehlte etwa zehn Sekunden lang.

NFL auf Netflix: Ein sportliches Weihnachtswunder

Die NFL-Übertragung war für alle 282,3 Millionen Netflix-Abonnent:innen weltweit verfügbar. Das Spiel wurde neben Englisch auch noch in vier weiteren Sprachen kommentiert, nämlich in Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Deutsch. Laut NFL Media war das Interesse enorm: Zuschauer:innen aus fast 200 Ländern verfolgten die Spiele live. Besonders wichtig für Netflix: In allen 50 US-Bundesstaaten schalteten Fans innerhalb der ersten Minuten nach Beginn der Pre-Game-Show den Stream über die Plattform ein.

Für Netflix ist die erfolgreiche Übertragung ein Meilenstein. Im Mai schloss der Streaming-Dienst, der sich schon seit einiger Zeit als feste Größe im Sportbereich zu etablieren versucht, einen Drei-Jahres-Vertrag für die Übertragung der Christmas-Day-Spiele ab. Die NFL hat auf Netflix gezeigt, wie Streaming-Plattformen die traditionelle Sportübertragung modernisieren können. Die gelungene Premiere ist ein wichtiger Schritt, um Zuschauer:innen weltweit ein nahtloses Erlebnis zu bieten – und damit das Vertrauen in Netflix nach dem Tyson-Debakel wiederherzustellen.

