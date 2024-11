Boxkampf-Frust: Netflix versagt beim größten Live-Event der Plattform

Bei Netflix läuft es in letzter Zeit alles andere als rund. Erst gab es eine Steuer-Razzia in den Büros in Paris und Amsterdam, dann verkündete der Streaming-Anbieter das Ende seiner interaktiven Inhalte. Jetzt der nächste Rückschlag: Am Freitagabend amerikanischer Zeit wollte Netflix den Boxkampf zwischen Youtuber Jake Paul und dem ehemaligen Schwergewichts-Champion Mike Tyson live übertragen. Doch wie Techcrunch berichtet, war nicht nur der Kampf enttäuschend, sondern auch die Streaming-Qualität.

Schlechte Übertragung erregt mehr Aufsehen als der Boxkampf selbst

Eigentlich hatte Mike Tyson seine Boxkarriere bereits beendet, für den mit Spannung erwarteten Showkampf gegen Jake Paul stieg der 58-Jährige aber noch einmal in den Ring. Am Ende verlor er klar nach Punkten. Mehr Aufsehen als der Kampf selbst erregte jedoch die schlechte Übertragungsqualität. Laut Spiegel beschwerten sich viele Netflix-Nutzer:innen schon während der Vorkämpfe ab drei Uhr deutscher Zeit über Fehlermeldungen und einen abgehackten Stream. Mit Beginn des Hauptkampfes sei es dann gar nicht mehr möglich gewesen, die Übertragung abzurufen.

Wie viele Menschen auf der ganzen Welt den Boxkampf live sehen wollten, ist unklar – ebenso, wie viele mit technischen Einschränkungen zu kämpfen hatten. Während Youtube-Star Jake Paul von 120 Millionen Nutzer:innen sprach, sagt Netflix, dass der Stream mit 65 Millionen gleichzeitigen Zuschauer:innen seinen Höhepunkt erreicht habe. Man kann also davon ausgehen, dass es sich um das größte Live-Event handelte, das jemals auf der Streaming-Plattform übertragen wurde.

Netflix hatte schon öfter mit Live-Übertragungen zu kämpfen

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Netflix am Streaming von Live-Events versucht – und es ist auch nicht das erste Mal, dass die Plattform daran scheitert. Zuletzt konnte der Anbieter Tennisspiele, Live-Talkshows und Preisverleihungen ohne größere Probleme übertragen. Als Netflix im vergangenen Jahr die Wiedervereinigung der vierten Staffel von „Love is Blind“ live streamen wollte, klappte das aber ebenfalls nicht wie geplant. Viele Fans waren enttäuscht und der Streaming-Anbieter musste sich entschuldigen.

Die Ambitionen von Netflix im Live-Geschäft sind groß: Zu Weihnachten will die Plattform zwei NFL-Spiele streamen. Ob das wie erhofft klappt, ist angesichts der massiven Probleme, die sich während der Übertragung des Boxkampfs gezeigt haben, allerdings noch ungewiss.