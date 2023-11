Nicht nur Qualifikation: Wie dein Profilfoto deine Bewerbung prägt

Bilder spielen eine tragende Rolle bei der Entscheidung, welcher Kandidat letztendlich den Job bekommt. Wichtig dabei ist, dass das Bild den Eindruck vermittelt, der Kandidat oder die Kandidatin sei für die jeweilige Position geeignet.

Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Look the Part? The Role of Profile Pictures in Online Labor Markets“, durchgeführt von Forschern der Harvard Business School und der Marshall School of Business an der University of Southern California, veröffentlicht im Journal Marketing Science.

Die Forscher fanden heraus, dass Bewerber, die durch ihr Erscheinungsbild als kompetent für ihren Job wahrgenommen werden, oft bevorzugt werden – selbst gegenüber Kandidaten, die bessere Bewertungen auf den Plattformen oder höhere Qualifikationen vorweisen können.

Gutes Aussehen führt zu guter Performance?

In einer Analyse, die auf Daten aus sechs Monaten von Freelancer.com basiert, untersuchten Forscher über 63.000 abgeschlossene Jobs auf der Plattform, die insgesamt mehr als zwei Millionen Bewerbungen von rund 160.000 Freelancern erhielten.

Die Forscher stellten fest, dass neben demografischen Merkmalen und Schönheit eine starke Korrelation zwischen „passend aussehen“ und der wahrgenommenen Arbeitsleistung besteht, wie sie Phys erklärten.

Sie fanden heraus, dass Arbeitgeber insbesondere, wenn es schwierig ist, Kandidaten nur anhand ihres Profils zu beurteilen, dazu neigen, ihren Instinkten zu vertrauen und sich auf Eindrücke zu stützen, die sie aus dem Profilbild ergeben.

Das Profilbild gewinnt auch an Bedeutung, wenn die Plattform mehrere Freelancer für denselben Job vorschlägt. Ironischerweise fanden die Forscher jedoch keinen starken Zusammenhang zwischen „passend aussehen“ und der tatsächlichen Arbeitsleistung der Freelancer.

Von sozialen Medien inspiriert

Die Inspiration für die Studie der Forscher kam von anekdotischen Hinweisen, die darauf hindeuten, dass Menschen oft das Erscheinungsbild als Grundlage für die Beurteilung einer Person heranziehen.

Ein markantes Beispiel, das sie anführen, ist die Reaktion in sozialen Medien auf eine Rekrutierungsanzeige von One Login im Jahr 2015. Diese Anzeige wurde kritisiert, weil sie angeblich das Bild einer weiblichen Ingenieurin nicht angemessen darstellte.

Ein Teil der Kritik bezog sich darauf, dass die in der Anzeige abgebildete Frau von einigen Nutzern als zu attraktiv betrachtet wurde, um als eine echte Software-Ingenieurin wahrgenommen zu werden.

