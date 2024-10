„Nicht stören“: Philips Hue bringt heimlich eine lang ersehnte Funktion fürs Smarthome

Schon Ende September ist Philips Hue ein Licht aufgegangen, was eine nach eigenen Aussagen von Nutzer:innen lange erwartete Funktion angeht: Ohne gesondertes Update wurde serverseitig die „Nicht stören“-Funktion für das Lampensystem fürs Smarthome aktiviert. Darüber kann eingestellt werden, dass manuell gewählte Lichtverhältnisse nicht durch Bewegungssensoren und damit verknüpfte Automationen geändert werden.

„Bitte nicht stören“: Philips Hue bringt neue Funktion beinahe heimlich

Solltet ihr selbst ein Hue-System euer Eigen nennen, jedoch noch nichts von dem neuen „Nicht stören“-Feature mitbekommen haben, ist das nicht weiter verwunderlich. Zum einen wurde es ohne großes App-Update ausgeliefert, zudem versteckt sich die Neuerungen noch ziemlich gut in den Einstellungen, wie es auf dem Hueblog heißt.

So müsse aktuell jeder Sensor einzeln in der Hue-App angesteuert und in dessen Menü „Verhaltensweisen“ gewählt werden; erst dann soll sich „Bitte nicht stören“ finden und aktivieren lassen. Im „Entdecken“-Bereich der App werde die Neuerung allerdings auch offiziell beworben.

Wenn der Bewegungsmelder Pause hat: So funktioniert die „Nicht stören“-Funktion

Bleibt noch die Frage, was eine „Nicht stören“-Funktion bei smarten Lichtquellen können soll, und die Antwort ist so einfach wie einleuchtend: Die Bewegungssensoren der unterstützenden Hue-Geräte reagieren bei aktivierter Funktion nur noch dann, wenn alle Lampen im Raum oder der definierten Zone ausgeschaltet sind. Heißt: Haben Nutzer:innen die Beleuchtung eines Raumes manuell eingeschaltet und aktiv gewählt, wird diese Einstellung nicht mehr durch Einstellungen der Bewegungsmelder überschrieben.

Ein sehr anschauliches Beispiel findet sich in einem User-Kommentar unter dem Blog-Artikel: Dort berichtet ein Hue-Nutzer davon, dass er für die Zeit zwischen 23 Uhr und 7 Uhr das Badezimmer-Licht auf ein Prozent Helligkeit heruntergedimmt hat, sodass der Bewegungsmelder das Licht beim nächtlichen Toilettengang nur auf dieser Stärke einschaltet. Das sei bislang zum Problem geworden, wenn der Nutzer bei frühem Aufstehen schon um 6:45 Uhr das Badezimmerlicht per Schalter anschalten wollte – der Sensor seine Bewegung aber erkannt und die eingestellte Funktion gestartet hat, was in diesem Fall düstere ein Prozent Helligkeit bedeutete.

Mit der neuen „Nicht stören“-Funktion sollte das aktive Ändern der Lichtverhältnisse den Bewegungsmelder außer Kraft setzen und dem User helles Badezimmerlicht ermöglichen. Das klingt so praktisch, dass man fast hinterfragen möchte, warum Philips diese Funktion erst jetzt in sein Hue-System integriert.

Ganz neu ist das Feature aber gar nicht, wie The Verge anmerkt: Schon als Experiment der Hue Labs war davon die Rede, bevor das Hue-eigene Versuchslabor im Juni 2023 dicht gemacht wurde. Jetzt ist es also endlich für alle verfügbar, die ihre Hue-Bridge auf Software-Version 1966117030 aktualisiert haben.

Philips Hue: Mehr neue Funktionen und Augmented Reality

Seit dem serverseitigen Update mit der „Nicht stören“-Funktion hat Philips Hue übrigens auch ein größeres App-Update gelauncht. Die Hue-App in Version 5.27 steht seit Anfang Oktober in den App-Stores von Apple und Google zum Download bereit, ist aber vor allem für Nutzer:innen von iPhones oder iPads mit Lidar-Sensoren interessant.

Sie können nämlich spannende neue Augmented-Reality-Features der App nutzen und sich innerhalb der App anzeigen lassen, wie Philips-Hue-Lichtsysteme samt einzelner Lichteffekte und -stimmungen in den eigenen vier Wänden aussehen würden. Laut dem englischen Hueblog wird dabei nicht einfach eine 3D-Simulation einer Lampe in die Szenerie eingefügt, stattdessen wird der ganze über die Smartphone-Kamera eingefangene Raum per AR-Technik neu ausgeleuchtet.

