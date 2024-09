Apple könnte 2025 ein Smart-Display vorstellen: Was wir bisher wissen

iPad, Apple TV und Homepod in einem – über ein solches Gerät hatte der normalerweise recht treffsichere Apple-Analyst Ming-Chi Kuo schon im vergangenen Jahr spekuliert. Auch ein Apple-Display an einer Art Roboterarm, das Nutzer:innen bei Videocalls folgen soll, war schon im Gespräch.

Anzeige Anzeige

Neue Nahrung für die Gerüchteküche

Jetzt hat die Gerüchteküche neue Nahrung bekommen. Geht es nach dem für gewöhnlich gut informierten Tech-Journalisten Mark Gurman, arbeitet Apple derzeit an einem Smart-Display, das 2025 auf den Markt kommen könnte.

Der smarte Bildschirm soll mit einem neuen Betriebssystem ausgestattet sein, das auf tvOS basieren und homeOS genannt werden soll. Dieses werde künftig in allen Home-Geräten von Apple laufen, etwa in den Homepods.

Anzeige Anzeige

Smart-Display mit Apple Intelligence?

Anders als Letztere soll das Smart-Display genug Rechenpower haben, um Apple Intelligence zu unterstützen. Mit dem Bildschirm sollen zudem Facetime-Videocalls geführt und Smarthome-Geräte bedient werden können.

Außerdem sollen darauf Apps wie Kalender und Notizen laufen. Einen Hinweis darauf, wie das Ganze aussehen könnte, liefert die neue Standby-Funktion des iPhones. Dort werden im Standby etwa die Uhr, Fotos oder das Wetter angezeigt sowie auf eingehende Nachrichten hingewiesen.

Anzeige Anzeige

Apple soll Prototypen schon testen

Laut The Verge soll Apple schon Prototypen testen. Das Smart-Display könnte demnach über in dem Gerät integrierte Magnete an der Wand befestigt werden. Wie genau das aussehen und funktionieren soll, ist aber unklar.

Derweil soll das oben angesprochene Apple-Display mit Roboterarm sich ebenfalls in der Entwicklung befinden. Gurman zufolge könnte dies – mit Apple Intelligence und homeOS – 1.000 US-Dollar oder mehr kosten. Es wäre damit die High-End-Ausführung des oben beschriebenen einfachen Smart-Displays.

Anzeige Anzeige

Weitere Gerüchte zu Apple-Bildschirmen

Weitere Gerüchte, die allerdings weder von Gurman noch von Kuo stammen, gehen davon aus, dass Apple an einem quadratischen Display arbeitet, das sich aus der Ferne per Handgesten steuern lassen soll. Das klingt immerhin weniger nach Science-Fiction als ein an einen Roboterarm angebrachter Bildschirm.

8 Bilder ansehen Schau dir jetzt Apples größte Produktflops in unserer Bildergalerie an Quelle: (Foto: Shutterstock/Drop of Light)

Ob und wann Apple ein Smart-Display bringt und wie dieses dann letztlich aussieht und funktioniert, bleibt abzuwarten. Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden.