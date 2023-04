Nach 40 Jahren: Nintendo-Cartridge mit Wifi bringt Online-Modus

Was heute unvorstellbar ist, war in den 1980er-Jahren ganz normal: Um Multiplayer-Videospiele zu zocken, drängte man sich damals um einen Fernseher und stritt darum, wer einen der zwei Controller verwenden durfte. Heute kann man über das Internet problemlos und unkompliziert gegen Mitspieler:innen auf der ganzen Welt antreten.

„Super Tilt Bro.“ erinnert an „Super Smash Bros.“

Auf der US-Crowdfunding-Plattform Kickstarter kann man nun mithelfen, zurück in die 1980er-Gaming-Jahre zu reisen. Dort wird Geld gesammelt, um eine „einzigartige und revolutionäre“ Nintendo-Cartridge mit Wi-Fi zu finanzieren, die es nicht nur ermöglicht, in die verpixelte 8-Bit-NES-Ära zurückzukehren, sondern auch einen Online-Modus anbietet. Für Gaming-Nostalgiker:innen ist das fast schon ein Muss.

Das Spiel dazu heißt „Super Tilt Bro.“, das an „Super Smash Bros.“ erinnert. Es stehe schon zur Veröffentlichung bereit und funktioniere auf einer echten NES-Konsole, erklären die Entwickler:innen.

Das Nintendo Entertainment System (kurz NES) wurde 1983 veröffentlicht und ist Nintendos erste Konsolen-Serie von insgesamt fünf, die die Videospielwelt nachhaltig geprägt haben.

Limitierte Sammleredition soll auch angeboten werden

Durch die Crowdfunding-Kampagne soll die Produktion von „Super Tilt Bro.“ finanziert und zusätzlich eine limitierte Sammleredition angeboten werden. Ende April wurden schon mehr als 41.000 Euro dafür eingesammelt. Ausgeliefert werden soll es im April 2024.

Da Nintendo keine Cartridges mehr für das NES herstellt, ist „Super Tilt Bro.“ eine benutzerdefinierte Kreation mit einem Board, das mit einem ESP8266-WLAN-Chip, einer WLAN-Antenne und einem FPGA aufgerüstet wurde, das es einer NES-Konsole ermöglicht, mit der drahtlosen Hardware zu kommunizieren.

Back to the roots!

Dadurch können die Spieler:innen dann im Casual-Modus per Zufall gegen irgendjemanden auf der ganzen Welt spielen oder über ein Passwort ihre Freund:innen einladen und Turniere organisieren.

Oder man hockt sich eben wieder nebeneinander und zockt vor einem Fernseher vereint gegeneinander – wie damals in den 1980er-Jahren.

