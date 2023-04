Nintendo knallhart: Youtuber droht Aus wegen „Zelda“-Content

In der Mod-Szene von „Zelda: Breath of the Wild“ ist der Youtuber Pointcrow bekannt. Bereits vor anderthalb Jahren hatte er die Idee eines Multiplayer-Mods in den Raum geworfen. Jetzt veröffentlichte Pointcrow die erste Version der Mod.

Das gefiel Nintendo jedoch gar nicht und das Unternehmen erhob Youtube-Urheberrechtsansprüche auf mehrere Videos von Pointcrow. Dieser entfernte kurz darauf die Download-Links des Mods und sagte, dass er „in Gesprächen mit Nintendo“ sei.

Muss die gesamte Modderszene Konsequenzen befürchten?

In einem am Freitag veröffentlichten Video sagte Pointcrow, dass Nintendo wegen seiner „Breath of the Wild“-Multiplayer-Videos zwei Urheberrechtsverwarnungen gegen seinen Kanal verhängt habe, „um seinen Kanal absichtlich in Gefahr zu bringen“. Wenn ein Youtube-Konto drei Urheberrechtsverwarnungen erhält, wird das Konto gemäß den Youtube-Nutzungsbedingungen zusammen mit allen zugehörigen Kanälen gesperrt. Für einen so großen Youtuber wie Pointcrow, der fast 1,6 Millionen Follower hat, würde damit eine wichtige Einnahmequelle verloren gehen.

Doch damit nicht genug. „Am nächsten Tag beanspruchte Nintendo 24 weitere Videos von meinen Kanälen“, so der Youtuber. „Die meisten von ihnen sind modifizierte Inhalte. Viele von ihnen sind ‚Breath of the Wild‘, aber nicht alle.“ Nach Angaben von Pointcrow stehen alle Videos „ganz klar im Einklang mit Nintendos eigenen Spielinhaltsrichtlinien für Onlineplattformen zum Teilen von Videos und Bildern“.

Pointcrow befürchtet, dass Nintendos hartes Vorgehen gegen ihn einen Präzedenzfall schafft. „Aufgrund ihrer Entscheidung, das Gameplay herunterzufahren und Videos neben den modifizierten Inhalten für sich zu beanspruchen, wird es schwierig für Ersteller von Inhalten, kreative Konzepte zu veröffentlichen, ohne befürchten zu müssen, dass Nintendo sein Urheberrecht an Videos ausübt, obwohl sie ihren eigenen Richtlinien entsprechen.“

