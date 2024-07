Horror von Nintendo: Dieser Trailer zu einem neuen Switch-Spiel sorgt für Fragezeichen bei den Fans

Nintendo hat mit einem Teaser-Trailer ein neues Spiel angekündigt. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen neuen, bunten Mario-Ableger oder ein Party-Spiel für die ganze Familie. Der erste Trailer lässt vermuten, dass Nintendo an einem waschechten Horrorspiel arbeitet.

Wer ist Emio?

Der Trailer trägt den Titel Emio. In den 15 Sekunden des Teasers ist eine Person in einem Mantel zu sehen, die eine Papiertüte mit einem Lächeln auf dem Kopf trägt. Dank der dunklen Szenerie und der gruseligen Musik dürfte schnell klar sein, dass Emio wohl ein Horrorspiel ist. Zudem ist auch der Trailer selbst auf Youtube mit dem Warnhinweis versehen, dass die Szenen für manche Menschen nicht geeignet sein könnten.

Im Laufe des Teasers zuckt die Gestalt und das Bild verzerrt. In einem der letzten Momente verändert sich das Gesicht auf der Papiertüte zu einem breiten Grinsen. Der japanische Titel am Ende lautet übersetzt „Lächelnder Mann“. Unter dem Video stellt Nintendo mit einem Hashtag die Frage: „Wer ist Emio?“

Der Clip wurde nahezu zeitgleich auf allen Nintendo-Accounts auf X sowie auf Youtube gepostet. Es gibt sogar eine eigene Website für Emio. Dementsprechend handelt es sich wohl um einen großen Titel, der vermutlich exklusiv auf der Nintendo Switch erscheinen wird. Nintendo-Fans rätseln seit der Trailer-Veröffentlichung, was hinter Emio stecken könnte.

Was ist Emio?

Im Forum von Resetera gibt es zahlreiche Theorien zu Emio. Einige Spieler:innen vermuten, dass Nintendo für das Horror-Game einen Oktober-Release anpeilen könnte – passend zu Halloween. Allerdings gibt es keine Hinweise im Trailer, die das belegen würden. Es bleibt abzuwarten, ob Nintendo nur wenige Monate nach der Ankündigung einen gänzlich neuen Titel auf den Markt wirft.

Eine weitere Theorie besagt, dass das Studio Bloober Team hinter dem neuen Horrortitel für die Switch stecken könnte. Erst Anfang Juli 2024 hatte der CEO des Unternehmens bekannt gegeben, dass man neben dem Remake von Silent Hill 2 auch an einem Projekt für Nintendos Plattform arbeite. Bloober Team ist unter anderem für die Horrorreihe Layers of Fear sowie die Spiele Observer und The Medium bekannt.

Egal, was hinter Emio steckt: Nintendo hat eine gute Wahl getroffen, das Spiel nicht im Rahmen der letzten Nintendo Direct zu enthüllen, die im Juni stattfand. Andere Trailer zu großen Games wie Metroid Prime 4 und The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom hätten wohl dafür gesorgt, dass Emio ein wenig untergeht. Jetzt bleibt den Fans nur abzuwarten, was Nintendo als Nächstes zu dem Horrorspiel enthüllt.

