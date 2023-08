Nintendo Switch 2 könnte schon 2024 erscheinen

Die Onlineseite videogameschronicle.com beruft sich auf eigene Quellen und hat am Dienstag veröffentlicht, dass Nintendo die Switch 2 in der zweiten Jahreshälfte 2024 veröffentlichten möchte. Die Entwicklungskits für die bis dato noch unangekündigte neue Konsole sollen sich nun bei Partnerstudios befinden.

Das Veröffentlichungsfenster in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 soll Nintendo demnach genug Zeit geben, um ausreichend Exemplare für die Markteinführung zu sichern. Dem Bericht zufolge könnte diese neue Next-Gen-Konsole wie die Nintendo Switch auch wieder im tragbaren Modus verwendet werden.

Switch 2 mit deutlich stärkerer Hardware

Außerdem soll die kommende Konsole deutlich stärkere Hardware als die Switch erhalten, was Nintendo an anderer Stelle zum Sparen bringt: Für die mobile Nutzung soll sie nur noch ein LC-Display haben, während das aktuelle Switch-Modell mit einem OLED-Screen erhältlich ist, heißt es in dem Bericht.

Für die verstärkte Hardware wird Nintendo zudem mehr Speicherplatz benötigen. Bislang hat die Switch lediglich 32 Gigabyte Platz für Spiele.

Weiterhin soll es einen Steckplatz für physische Datenträger, sogenannte „Softwarekarten“, geben. Konkurrent Sony will die eigene PS5 Slim derweil ohne Laufwerk auf den Markt bringen. Die Xbox Series S aus dem Hause Microsoft hat ebenfalls kein Laufwerk mehr.

Das sagt der Nintendo-Chef zur Switch 2

Im Mai hatte Nintendo bereits erklärt, dass der lange angekündigte Switch-Nachfolger frühestens im April 2024 erscheinen wird. Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa erklärte während einer Investorenpräsentation, dass das Unternehmen im Geschäftsjahr 2023/24, das am 31. März 2024 endet, keine neue Hardware in Betracht ziehe.

Nintendo scheint es also nicht eilig zu haben, obwohl die Switch-Verkäufe rückläufig sind. Die Konsole wurde im vergangenen Geschäftsjahr knapp 18 Millionen Mal verkauft. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 23 Millionen verkaufte Exemplare, im Jahr davor 28 Millionen.

Nintendo habe jedoch nicht vor, eine neue Konsole auf den Markt zu bringen, um diesem Rückgang entgegenzuwirken, da das Unternehmen für das kommende Jahr einen weiteren Rückgang prognostiziert hat. „Es wird schwierig sein, die Verkaufsdynamik der Switch in ihrem siebten Jahr aufrechtzuerhalten“, sagte Furukawa bei der Präsentation. „Unser Ziel, in diesem Geschäftsjahr 15 Millionen Einheiten zu verkaufen, ist ein bisschen weit hergeholt, aber wir werden unser Bestes tun, um die Nachfrage in der Weihnachtssaison zu steigern, damit wir dieses Ziel erreichen können.“ Scheint, als soll aus der ersten Switch noch so viel wie möglich rausgeholt werden, ehe der Nachfolger endlich aufschlägt.

Gerüchte über eine neue Konsole kursieren schon seit Jahren. Die neue Konsole soll eine verbesserte Grafik bieten, ähnlich wie die Playstation 4 und ihr Pro-Modell, aber es gibt noch immer keine offiziellen Informationen über das nächste Stück Nintendo-Hardware.

