Nintendo Switch 2: Gibt dieser Bericht endlich das Release-Datum preis?

In der Gaming-Szene warten viele sehnlichst darauf, das Release-Datum der Switch 2 zu erfahren. Nintendo hüllt sich weiter in Schweigen, doch die Hinweise von außen mehren sich.

Anzeige Anzeige

Nintendo Switch 2: Neuigkeiten aus China

Nun sind es Informationen aus China, die etwas Licht ins Dunkel bringen könnten. Im Mittelpunkt steht dabei der chinesische Gehäuse-Hersteller Hongzhun.

Dieser stellt unter anderem Gehäuse für iPhones her – aber eben nicht nur. Laut der chinesischen Investment-Website MoneyDJ erwartet Hongzhun in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2024 einen gesteigerten Umsatz, was auch mit dem Release der Nintendo Switch 2 zusammenhänge, da das chinesische Unternehmen ein Teilelieferant ist. Das berichtete das deutsche Gaming-Portal Ingame.

Anzeige Anzeige

Kommt die Switch 2 im April 2024?

Der MoneyDJ-Bericht thematisiert auch konkret den Release der Switch 2. Demnach habe Nintendo geplant, die Konsole im ersten Quartal des Jahres 2024 zu veröffentlichen. Damit würde einiges auf April hindeuten, da Nintendo zuletzt verkündet hatte, dass die Veröffentlichung nicht vor März 2024 stattfinden werde.

All zu lang dürfte Nintendo wohl nicht mehr warten, um den offiziellen Starttermin bekannt zu geben. Laut Medienberichten hatten einige Entwickler:innen die Konsole bereits in ihren Händen.

Anzeige Anzeige

Das Weihnachtsgeschäft dürfte auch eine Rolle spielen

Für Nintendo geht es beim Timing der Ankündigung aber auch darum, mehrere Faktoren im Blick zu haben, etwa das diesjährige Weihnachtsgeschäft der „normalen“ Switch, das durch eine vorzeitige Ankündigung der Switch 2 erheblich beeinträchtigt werden könnte.

Derweil gerät auch in die Öffentlichkeit, wie leistungsstark die neue Switch werden könnte. In einer E-Mail soll Bobby Kotick, der CEO von Activision Blizzard, geschrieben haben, dass die Switch 2 in Sachen Leistungsfähigkeit an die Playstation 4 oder eine Xbox One herankommen könnte. Ob das so sein wird und wann die Switch 2 überhaupt auf den Markt kommt, wird die Zeit zeigen.

Mehr zu diesem Thema China Nintendo