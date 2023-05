„Wann stellt Nintendo die Switch 2 endlich vor?“

In einem ausführlichen Artikel beschäftigt sich unser Gaming-Redakteur und CvD Matthias Kreinbrink mit der Frage, wann die nächste Switch-Generation erscheint und warum Nintendo wahrscheinlich noch etwas damit auf sich warten lässt.

Der ideale Zeitpunkt also, um sich mit Matthias im Podcast zusammenzusetzen und gemeinsam auf Nintendo zu blicken. Denn in der Vergangenheit wirkte der japanische Konzern immer mal wieder aus der Zeit gefallen, und auch jetzt gerade ist das wieder so.

Was genau damit gemeint ist, warum Nintendo oft einen anderen Weg als Sony und Microsoft geht und damit häufig erfolgreich ist und wieso die Nintendo-Anwälte gerade wieder viel zu tun haben, darum geht es unter anderem in dieser Episode des Interview-Podcasts.

