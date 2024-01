Nintendo 64 oder Commodore: 8 Spiele, die auf längst toten Konsolen erschienen sind

Die Geschichte von Videospielen und den dazugehörigen Heimcomputern und Konsolen ist nun schon um die 70 Jahre alt. Die ersten massentauglichen Geräten für den Heimgebrauch erschienen in den 50er-Jahren. Das Atari 2600 etwa verkaufte sich gut 30 Millionen Mal und ist damit bis heute eine äußerst einflussreiche Plattform. Ein anderes Beispiel ist das Nintendo Entertainment System, das Anfang der 80er-Jahre der Games-Branche nach einem großen wirtschaftlichen Crash wieder auf die Beine verhalf.

Anzeige Anzeige

Über die Jahrzehnte kamen so etliche Geräte zusammen, von denen viele eine eingefleischte Fangemeinde aufbauen konnten. Ob Sega, Playstation, Nintendo, Commodore oder Atari – eine Konsole zu besitzen, war lange Zeit auch ein identitätsbildendes Merkmal. Wohl auch darum gibt es Systeme, die zwar schon seit etlichen Jahren nicht mehr auf dem Markt sind und die teilweise vielleicht sogar vom Mainstream vergessen wurden – für die aber dennoch immer noch neue Spiele erscheinen.

Hobby- und Indie-Entwickler:innen halten Plattformen am Leben, für die kein kommerzielle Studio auch nur einen Cent ausgeben möchte. Es entstehen Games, die rein aus Passion entstehen – oder für die wenigen Retro-Gamer:innen, die gerne in Erinnerungen schwelgen. Manche von ihnen werden kostenlos als Rom angeboten, andere können als Cartridge samt Box und Booklet gekauft werden. Wir haben eine Auswahl eigentlich längst toter Konsolen zusammengestellt, für die noch immer neue Spiele erscheinen.

Anzeige Anzeige

Alte Konsolen, neue Spiele:

8 Bilder ansehen Diese Spiele wurden auf längst toten Konsolen veröffentlicht Quelle: Shutterstock/robtek

Da sich die großen Hersteller bisher kaum bis gar nicht mit dem Erhalt alter Systeme und ihrer Spiele auseinandersetzen, sind es also vor allem Hobbyisten, die sich diesem Thema annehmen. Oft geht es dabei um Nostalgie oder die grafische Ästhetik alter Systeme und der Spiele, die darauf erschienen sind.

Doch manchmal liegt den Entwickler:innen einfach am Herzen, dass auch neue Generationen an Spieler:innen noch die Games erleben können, die längst nicht mehr in digitalen und analogen Verkaufsregalen zu erhalten sind. Sollten euch diese Themen selbst auch am Herzen liegen, haben wir ein paar Links zusammengestellt, die tieferen Einblick in diesen Bereich der Games-Branche geben:

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von stereosense GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von stereosense GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von stereosense GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mehr zu diesem Thema Nintendo