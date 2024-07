Nintendo Wii: Diese funktionierende Konsole passt an deinen Schlüsselanhänger

So sieht die originale Nintendo Wii aus. (Foto: Maursk8 / Shutterstock.com)

15,7 Zentimeter × 21,5 Zentimeter × 4,4 Zentimeter: Das sind die Maße der Nintendo Wii, wie ihr sie kennt. Damit ist die Konsole deutlich kleiner als die der Konkurrenten von Sony und Microsoft.

Zwei Bastler haben sich gedacht: Das muss aber noch deutlich kleiner gehen. Deshalb haben sie eine Version entwickelt, die an deinen Schlüsselanhänger passt. Ihr Modell ist nur noch 6 Zentimeter × 6 Zentimeter × 1,6 Zentimeter groß. Das Dock ermöglicht den direkten Anschluss von Controllern und wird über USB-C mit Strom versorgt. Es verfügt sogar über einen Ausgang für Video und Stereo-Audio und wird passiv gekühlt.

Community feiert die Erschaffer der Kawaii

Die Entwicklung der Mini-Konsole namens Kawaii hat etwas mehr als ein Jahr gedauert. Wer jetzt denkt, die Mini-Konsole sei so leistungsfähig wie die originale Wii, wird von den Machern aber eines Besseren belehrt. „Technisch ist sie in jeder Hinsicht schlechter als eine Standard-Wii“, gestand der Entwickler ein, „aber manchmal ist der ‚Cool‘-Faktor viel wichtiger“, so sein Fazit.

Preis wird voraussichtlich um die 55 Dollar liegen

Wäre nur noch zu klären, wie Interessierte an die Mini-Konsole gelangen können. Im Gespräch mit Retro Dodo sagt einer der Macher, er hoffe, dass sie in etwa einem Monat zum Kauf angeboten werden kann. „Damit wir die Kosten für die Gehäuse auf einen vernünftigen Betrag senken können, benötigen wir einen Buy-in für die erste Charge von mindestens 30 Einheiten. Je mehr Einheiten gekauft werden, desto günstiger wird es pro Einheit.“

Im Moment sei mit einem Preis von rund 55 US-Dollar zu rechnen.

