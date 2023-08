Neue Perspektive: Tool lässt euch Level von Videospielen frei erkunden

In der schnelllebigen Welt der Videospiele sehnen sich viele Fans nach einer Möglichkeit, ihre Lieblingsspiele und ‑level aus einer völlig neuen Perspektive zu erkunden. Jetzt macht eine innovative Website dies möglich, indem sie den Nutzern erlaubt, die Level ihrer Lieblingsspiele frei zu erkunden.

Navigiert ihr auf die Noclip- Seite, wählt ihr einfach das gewünschte Spiel und dann das Level aus, und schon könnt ihr euch dort nach Belieben umsehen. Ihr seid nicht an die Kamera der Entwickler gebunden und könnt euch frei in dem Level bewegen.

Es ist außerdem möglich, durch Wände und Türen zu fliegen. Das Ganze funktioniert direkt im Browser, es ist kein eigenständiges Programm und auch kein Addon notwendig.

Diese Spiele sind zu sehen

Das Tool bietet Spiele aus einer Vielzahl von Konsolen, darunter Wii, Gamecube, Nintendo 3DS, Nintendo DS, Nintendo 64, Playstation 2, Xbox, und auch PC-Spiele sind dabei. Momentan könnt ihr hier die Level von mehr als 60 Spielen erkunden.

Einige sind in der Kategorie „Experimentell“ gelistet, sie funktionierten im ersten Test allerdings genauso wie andere Spiele auch.

Mit dabei sind vor allem Klassiker wie „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“, „Half-Life 2“, „Banjo-Kazooie“, „Wii Sports“ und viele mehr. Die Website lässt euch in Nostalgie schwelgen und einige der beliebten Titel aus vergangenen Zeiten aus einem neuen Blickwinkel sehen.

Klassische Videospiele vom Aussterben bedroht

Während die Möglichkeit, diese Spiele aus einer neuen Perspektive zu erleben, viele Fans begeistert, gibt es auch eine traurige Realität. Viele klassische Videospiele sind vom Aussterben bedroht.

Eine Studie der Video Game History Foundation zeigt, dass 87 Prozent der klassischen Videospiele in den USA nicht mehr physisch verfügbar sind.

Zwar kann man viele ältere Konsolen und Spiele heutzutage auch in digitaler Form bekommen, allerdings hat eine physische Konsole schon ein anderes Feeling. Mit dem neuen Tool können Fans die Level auf jeden Fall kostenlos und relativ einfach erkunden.

So trägt diese Innovation nicht nur zur Begeisterung von Videospielfans bei, sondern dient auch als virtuelles Museum, das die Erinnerung an eine vergangene Ära der Unterhaltung lebendig hält.

