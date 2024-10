Nordlichter im Zeitraffer: Astronaut teilt beeindruckendes Video aus SpaceX-Raumkapsel

Aufgrund der aktuell besonders hohen Sonnenaktivität ist es in letzter Zeit öfter vorgekommen, dass Menschen auch in Deutschland mit bloßem Auge sehen konnten, was sonst vor allem rund um den Nordpol oder in der Antarktis sichtbar wird: Polarlichter. Je nachdem, in welcher Höhe die von der Sonne weggeschleuderten Teilchen in die Atmosphäre eindringen, erstrahlen diese in verschiedenen Farben.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Ein wunderschönes Naturschauspiel, das der Nasa-Astronaut Matthew Dominick gerade noch einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel aufgenommen hat. An Bord der Raumsonde Crew Dragon Endeavour von SpaceX nahm er nach eigenen Angaben „ein paar tausend Bilder“ auf, um diese dann einem 11-sekündigen Clip zusammenzufassen.

Tanzende Polarlichter in verschiedenen Farben

Und so kann man in komprimierter Form verfolgen, wie die geladenen Teilchen beim Eintritt in die Erdatmosphäre erst ganz sanft grünlich schimmern, bevor dann auch ein kräftiges Rot und ein spektakuläres Magenta dazukommen. Mit den Augen des Astronauten gesehen scheinen die Polarlichter im Zeitraffer zu „tanzen“, während er und sein Team daran vorbeiflögen.

Anzeige Anzeige

Dass die Polarlichter derzeit so „unglaublich“ seien, sei auf die jüngste Sonnenaktivität zurückzuführen, so Dominick weiter. Diese verläuft zyklisch und erreicht alle elf Jahre einen Höhepunkt, wobei die Sonnenstürme im Jahr 2024 besonders stark ausfallen.

Vor dem Rückflug müssen die Astronaut:innen den Hurrikan abwarten

Die Raumkapsel, in der Dominick sich befindet, ist gerade an der Internationalen Raumstation ISS angedockt. Im Video ist auch zu sehen, dass sich unterhalb von Dominicks Crew Dragon-Raumschiff eine weitere SpaceX-Kapsel befindet, die an einem anderen Port der ISS angedockt ist.

Anzeige Anzeige

Dominick war mit drei weiteren Astronaut:innen bereits Anfang März zu der Nasa-Mission aufgebrochen und sollte eigentlich am vergangenen Montag den Rückflug antreten. Da ihre Raumkapsel aber vor der Küste Floridas im Meer landen sollte und damit genau an dem Ort, an dem der Hurrikan Milton sein Unwesen treiben wird, wurde die Rückreise um ein paar Tage verschoben.

16 atemberaubende Bilder der Erde aus dem Weltall

18 Bilder ansehen 18 atemberaubende Bilder der Erde aus dem Weltall Quelle: NASA

Mehr zu diesem Thema