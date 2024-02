ISS-Astronautin zeigt spektakuläre Polarlichter aus dem Weltraum

Aus dem All sind die Lichter noch beeindruckender. (Foto: muratart / Shutterstock)

Astronauten auf der Internationalen Raumstation (ISS) erleben unsere Erde aus einer Perspektive, die sich deutlich von unserer unterscheidet. Ein Beispiel dafür hat die ISS-Astronautin Jasmin Moghbeli kürzlich auf X geteilt.

Sie hat Bilder von der Aurora Australis veröffentlicht, den Polarlichtern am Südpol. Die natürlichen Lichterscheinungen erstrahlen in einem leuchtenden Grün und ziehen sich wie ein Fluss über die Oberfläche der Erde. Weiter oben ist ein sanfter roter Schein zu erkennen.

Zu diesen Aufnahmen kommentierte Moghbeli: „Manchmal kann ich nicht glauben, dass dies unser Planet ist, UNSERE Heimat. Was für ein Glück wir haben, an einem so spektakulären und lebendigen Ort zu leben.“

So entstehen die Lichter

Solche bandartigen Polarlichter entstehen, wenn energiereiche Teilchen von unserer Sonne in Richtung der oberen Erdatmosphäre gesendet werden. Unser Planet lenkt diese Teilchen zu den Polen, wo sie in bunten Farben leuchten, sobald sie mit der Atmosphäre interagieren.

Aktuell sind die Polarlichter besonders intensiv, da sich die Sonne in einer Phase maximaler Aktivität befindet. Forscher haben festgestellt, dass die Phase unerwartet früh eingetreten ist und länger andauern wird als angenommen.

Während dieser Zeit kommt es zu einem Anstieg koronaler Massenauswürfe und Flares von der Sonne, was wiederum mehr Polarlichter auf der Erde zur Folge hat. Die ISS-Astronautin Jasmin Moghbeli teilt ihre Begeisterung für dieses Naturspektakel mit space.com: „Ich liebe es, denn jedes Mal, wenn ich aus dem Fenster schaue, bin ich voller Ehrfurcht. Jedes Mal ist es ein bisschen anders, auch wenn wir über denselben Teil der Erde fliegen.“

Auch SpaceX erzeugt Auroras

Ein weiteres Phänomen, das kürzlich Aufmerksamkeit erregt hat, sind die blutroten Auroras. Diese Erscheinungen werden durch Raketenflüge ins All hervorgerufen. Wenn Raketen in die Ionosphäre eindringen und Treibstoff freisetzen, entstehen sogenannte ionosphärische Löcher, die für die roten Leuchterscheinungen verantwortlich sind.

Forscher in Texas haben kürzlich eine neue Form dieser roten Auroras entdeckt: kugelförmige Erscheinungen, die vermutlich dann auftreten, wenn die sekundären Booster von SpaceX-Raketen zurück zur Erde fallen.

