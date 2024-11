Ohne die 4 Ringe: Audi stellt neue Marke für Elektrofahrzeuge vor – in China

Der zum Volkswagen-Konzern gehörende Premium-Autohersteller Audi arbeitet seit dem vergangenen Jahr mit dem chinesischen Autohersteller SAIC zusammen. Diese Kooperation trägt nun erste Früchte.

Audi will mit neuer Strategie Marktanteile zurückerobern

Mit einer neuen Reihe von Elektrofahrzeugen wollen Audi und SAIC jüngere Kunden auf dem größten Automarkt der Welt ansprechen. So wollen die Kooperationspartner Marktanteile zurückerobern, die sie an auf Elektro- und Hybridfahrzeuge spezialisierte Konkurrenten in den vergangenen Jahren verloren haben.

Das erstaunlichste Merkmal an den neuen Audis dürfte der Verzicht auf das etablierte Markensymbol, die vier ineinander verschränkten Ringe, sein. Bislang tragen auch die China verkauften Modelle des Herstellers das markante Symbol.

Die neue EV-Serie wird eine gemeinsam mit SAIC entwickelte Fahrzeugarchitektur nutzen. Bei Zulieferern und Technologiepartnern sollen verstärkt lokale Unternehmen berücksichtigt werden. Das berichtet Reuters.

Audi adressiert 20 Jahre jüngere Zielgruppe

Die neuen Fahrzeuge sollen jüngere Fahrer ansprechen, die nach Funktionen wie fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen suchen. Das hat Markenchef Fermin Soneira am Rande einer Veranstaltung in Shanghai verkündet. Dort hatte er auch das erste Konzeptfahrzeug, einen vollelektrischen Sportsback, vorgestellt.

„Die Kunden (hier) sind viel jünger als im Rest der Welt, im Durchschnitt 30 bis 35 (Jahre) alt im Premiumsegment, während der Rest der Welt 55 Jahre alt ist“, fügt Soneira hinzu. Der Sportsback wird das erste Modell sein. Innerhalb der nächsten drei Jahre sollen zwei weitere Autos, darunter ein SUV, eingeführt werden.

Audis Verkäufe in China laufen eher schleppend

Daten des chinesischen Verbands der Automobilhersteller zeigen, dass Audi in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 weniger als 15.000 Elektrofahrzeuge in China verkauft hat. Im Vergleich dazu verkauften die chinesischen Elektrofahrzeugmarken Nio und Xpeng bis zu zehnmal mehr.

Derzeit verkauft Audi in China seine Elektrofahrzeuge noch mit dem charakteristischen Logo und unter Nutzung etablierter Modellbezeichnungen. Dabei handelt es sich um den Q4 E-tron, der in Zusammenarbeit mit dem Joint-Venture-Partner FAW hergestellt wird, den Q5 E-tron SUV, der in Zusammenarbeit mit SAIC hergestellt wird, und den Q6 E-tron, der in Zusammenarbeit mit FAW hergestellt wird und noch in diesem Jahr auf den Markt kommen wird.

