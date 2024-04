Test auf Autobahn: Autopilot von Xpeng kommt bald nach Deutschland

Ab Mai 2024 wird der chinesische E-Autohersteller Xpeng seine Fahrzeuge auch in Deutschland verkaufen. Der Startschuss erfolgt mit der Limousine P7 und dem SUV G9. Mit Preisen ab 49.600 beziehungsweise 57.600 Euro sind die Stromer allerdings keine Schnäppchen.

Xpeng testet Autopilot auf der Autobahn

Künftige Käufer:innen können sich aber wohl auf ein besonderes Feature freuen, das Xpeng derzeit auf deutschen Autobahnen testet: den Autopiloten XNGP (Xpeng Navigation Guided Pilot). Das smarte Fahrassistenzsystem soll mit Teslas Full Self-Driving und der Autopilot-Funktion vergleichbar sein.

Während das System in China schon in knapp 260 Städten verfügbar ist, fehlt die europäische Straßenzulassung bisher. Xpeng zeigt sich optimistisch, dass der erste Teil, der nur für den Einsatz auf Autobahnen bestimmte Highway-NGP, im Laufe dieses Jahr weltweit freigeschaltet werden könnte.

XNGP: Autonomes Fahren in Städten

Im Jahr 2025 soll die komplette XNGP-Funktion rund um den Globus zur Verfügung stehen. Mit XNGP sollen die Elektroautos des Konzerns auch weitgehend selbstfahrend durch Städte steuern können.

Im September 2022 hatte Xpeng Tests des Systems in der chinesischen Millionenmetropole Guangzhou gestartet und sie im Sommer 2023 auf Shenzhen, Foshan, Schanghai und Peking ausgeweitet, wie CNEV-Post berichtet.

In einem jetzt per X geteilten Video ist zu sehen, wie ein Xpeng-E-Auto auf einer Autobahn in Deutschland selbstständig ein Überholmanöver vollführt. Auf Linkedin ergänzte Xpeng-CEO Xiaopeng He, dass die entsprechenden Tests vielversprechend verlaufen seien. XNGP sei in Europa „nahezu straßentauglich“.

KI-Assistent AI Valet Driver im Test

Darüber hinaus erklärte der Xpeng-CEO, dass der kommende smarte Navigationsassistent „AI Valet Driver“ sich aktuell in der Betaphase befindet. Eigentlich hätte das Feature schon Ende 2023 in ersten Autos zum Einsatz kommen sollen.

Wann der „AI Valet Driver“ einsatzbereit ist, könnte Xpeng auf der Automesse in Peking verraten. Xpeng wird dort am 25. April 2024 eine Pressekonferenz abhalten, die man sich – zeitversetzt – auch auf Englisch anhören kann.

Assistiertes Fahren in Städten

Der „AI Valet Driver“ soll künftig mit XNGP ausgestattete Fahrzeuge in Städten auf bestimmten zuvor erstellten Routen weitgehend automatisch steuern können. Xpeng beschreibt das Ganze selbst als „fortschrittliches assistiertes Fahren für bestimmte Routen oder Szenarien in Städten“.

