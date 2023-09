3-mal so wertvoll: OpenAI könnte mit 90 Milliarden Dollar bewertet werden

OpenAI, das KI-Unternehmen hinter ChatGPT, soll laut einem Bericht des Wall Street Journals mit Investierenden über einen möglichen Verkauf bestehender Aktien sprechen. Ein solcher Verkauf könnte die Bewertung von OpenAI verdreifachen – auf 80 bis 90 Milliarden US-Dollar.

Bei dem erwarteten Verkauf geht es um die Anteilsscheine von Mitarbeitenden von OpenAI im Wert von mehreren hundert Millionen Dollar, das soll eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Zeitung berichtet haben. So würde das Unternehmen keine neuen Aktien ausgeben, um zusätzliches Kapital zu beschaffen.

Obwohl sich die Bedingungen für die geplanten Verkäufe der Anteilsscheine noch ändern könnten, hätten Vertreter:innen von OpenAI bereits damit begonnen, Investierende über die Pläne zu informieren. Bislang liegt keine Stellungnahme dazu von OpenAI vor.

Das Unternehmen ist aktuell zu 49 Prozent im Besitz von Microsoft. Weitere Anteilseigner sind Wagniskapitalgebende wie Sequoia Capital, Khosla Ventures und Andreessen Horowitz. Insgesamt hat das Unternehmen im Mai etwas mehr als 300 Millionen Dollar eingesammelt und damals eine Bewertung von 27 bis 29 Milliarden Dollar gehabt.

Seinen Anleger:innen soll OpenAI prognostiziert haben, dass der Umsatz im laufenden Jahr eine Milliarde Dollar betragen könne, 2024 könnten mehrere Milliarden hinzukommen. Das schreibt das Wall Street Journal unter Berufung auf Insider.

Die Bewertung von 90 Milliarden Dollar würde OpenAI zu einem der wertvollsten Startups weltweit machen. Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX läge mit der neuen Bewertung hinter OpenAI.

Künstliche Intelligenz für die Masse

OpenAI hatte im November 2022 den Chatbot ChatGPT vorgestellt und so weltweit die öffentliche Diskussion über künstliche Intelligenz angefacht. Die Software kann in der Basisversion kostenlos genutzt werden und hat so bereits 100 Millionen Nutzende. Einnahmen verbucht OpenAI durch kostenpflichtige und leistungsfähigere Versionen von ChatGPT und die Lizenzierung des Sprachmodells, das der Chatbot nutzt.

Das KI-Startup wurde 2015 mit einem gemeinnützigen Forschungsansatz gegründet. Ziel war es, sichere KI-Technologie aufzubauen. Seit 2019 fährt OpenAI eine „begrenzte Gewinnstruktur“ und erhielt mittlerweile Fundings in Milliardenhöhe.

