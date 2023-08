OpenAI: Experten warnen vor Konkurs wegen hoher Fixkosten für ChatGPT

Das Analytics India Magazin berichtet, dass OpenAI bis zum letzten Quartal 2024 am Rande eines Konkurses stehen könnte. Das habe eine Analyse ergeben.

CEO Sam Altman hatte im Dezember 2022 bereits auf hohe Betriebskosten für ChatGPT verwiesen. Laut Medienberichten belaufen sich die täglichen Kosten in 2023 bereits auf 700.000 US-Dollar. Der Chatbot sei zudem noch nicht rentabel.

Im Mai dieses Jahres haben sich die Verluste von OpenAI auf 540 Millionen US-Dollar verdoppelt. Aktuell hilft das Microsoft-Investment in der Höhe von zehn Milliarden Dollar laut Expert:innen noch aus, es sei jedoch nicht klar, wie lange man sich damit über Wasser halten könne.

OpenAI hat derweil mit einem Nutzerrückgang zu kämpfen. ChatGPT hat laut SimilarWeb innerhalb eines Monats zwölf Prozent weniger Nutzer verzeichnet: Von Juni auf Juli gab es einen Rückgang von 1,7 auf 1,5 Milliarden Nutzer:innen.

Wow. latest @Similarweb OpenAI / ChatGPT data dropped this morning. Visits fell another 12% MoM from 1.7 billion in June to 1.5 billion in July.

Lower than March (1.6 billion), its 4th ever month…

The LLM churn is real https://t.co/q3ZqlP4fUJ pic.twitter.com/9usxue7GxZ

— Sasha Kaletsky (@SashaKaletsky) August 7, 2023