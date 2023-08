OpenAI stellt Markenrechtsantrag: Hinweise auf GPT-5 verdichten sich

Veröffentlicht OpenAI bald die fünfte Version ihres Large Language Models (LLM) GPT? Das finanziell von Microsoft unterstützte Unternehmen hat jedenfalls eine neue Marke namens GPT-5 beantragt. Der Markenrechtsantrag ist vom 18. Juli dieses Jahres, entdeckt hat ihn jetzt die Microsoft-Fanseite Windows Latest.

Anzeige Anzeige

Keine Aussagekraft für Starttermin

OpenAI hat also einen Markenschutz für GPT-5 beantragt. Doch wirkliche Aussagekraft für einen Veröffentlichungstermin besitzt dieser Schritt nicht.

Dass GPT-5 früher oder später kommen wird, ist schließlich kein Geheimnis. Und dass sich das Unternehmen davor die Markenrechte sichert, damit war auch zu rechnen.

Anzeige Anzeige

Markenantrag liefert keine Anhaltspunkte, was GPT-5 kann

In seinem Antrag beschreibt OpenAI die neue Wortmarke unter anderem als „herunterladbare Computersoftware zur Verwendung eines Sprachmodells“ oder als Programm für „die künstliche Produktion von menschlicher Sprache und Text“.

Dieselbe Beschreibung hat der Konzern allerdings bereits für die Vorgängermodelle wie GPT-4 verwendet, das im März 2023 vorgestellt wurde oder GPT-3,5 auf dem der bahnbrechende Chatbot ChatGPT basiert hat.

Anzeige Anzeige

Einen Hinweis, darauf, was die fünfte Version im Vergleich zu ihren Vorläufern können wird, liefert der Markenantrag also nicht.

Sam Altman: Open AI arbeitet noch nicht an GPT-5

GPT-4 folgte nur wenige Monate auf GPT-3,5. Auch wenn im Hintergrund natürlich länger am Training des Updates gearbeitet wurde: Aufgrund dieses Tempos rechneten viele Beobachter damit, dass die fünfte Iteration noch in diesem Jahr kommen wird. Oktober oder Dezember 2023 wurden als mögliche Termine genannt. Rein spekulativ natürlich. Andere Kommentatoren halten einen Launch in 2025 für wahrscheinlicher.

Anzeige Anzeige

Doch OpenAI-Chef Sam Altman bekundete laut The Verge noch im Juni dieses Jahres, dass man nicht an einer neuen Version arbeite. Ein Training, also das Füttern der KI mit enormen Datenmengen, habe noch nicht begonnen. Stattdessen feile man weiter an GPT-4 und versuche, dessen Schwächen auszutreiben. Trotzdem mache sich das Unternehmen Gedanken um eine Weiterentwicklung.

Ein offener Brief von KI-Experten und Tech-Größen wie Tesla-Chef Elon Musk und Apple-Mitgründer Steve Wozniak hatte im März OpenAI unter Druck gesetzt. Das Statement forderte nach der Veröffentlichung von GPT-4 ein Moratorium. Sechs Monate lang solle keine höherwertige KI mehr trainiert werden, damit in der Zeit die Politik Rahmenbedingungen schaffen könne.

Mehr zu diesem Thema