OpenAI zündet den GPT-Turbo und die Nasa macht Netflix Konkurrenz

Viele neue Funktionen für ChatGPT

OpenAI hat ein Jahr nach der Einführung von ChatGPT eine wegweisende Neuerung präsentiert. Nutzer:innen erhalten künftig die Möglichkeit, benutzerdefinierte Versionen des KI-Chatbots zu erstellen. Diese „Custom GPTs“ werden über den neu eingeführten GPT-Store zugänglich sein, der in den kommenden Wochen eröffnet wird. Zusätzlich kündigte OpenAI das leistungsstarke GPT‑4-Turbo-Modell an. Mit diesen Innovationen will OpenAI seinem Ziel, der Schaffung einer KI-Superintelligenz, noch einmal deutlich näher kommen.

Wie Netflix von einem anderen Stern

„Wir starten mehr als nur Raketen“, teilte die Nasa über den ehemals Twitter genannten Dienst X mit. Gemeint ist damit der neue Streamingdienst Nasa Plus. Lass dich vom Namen nicht in die Irre führen. Anders als bei Disney Plus oder Paramount Plus ist die Nutzung kostenlos. Werbung soll es auch keine geben. Stattdessen will die Nasa familienfreundliche Unterhaltung in Form von Live-Berichterstattung, aber auch eigenen Serien anbieten.

D’oh! Simpsons-Kritik befeuert NFT

Die „Springfield Punks“-NFT-Kollektion, geschaffen von dem italienischen Künstler Rino Russo und erst kürzlich der Blockchain hinzugefügt, hat ein Handelsvolumen von über 2,6 Millionen Euro erreicht. Diese Sammlung profitierte ironischerweise von der Simpsons-Halloween-Episode, die NFT kritisierte und die Popularität der NFT massiv steigerte. Ein weiterer Aufschwung wurde bei der „The Chimpsons Official“-NFT-Kollektion beobachtet, deren Preise nach der Episode von seches auf 840 Dollar stiegen. Diese Entwicklungen stehen im Gegensatz zum allgemeinen Trend, da der NFT-Markt insgesamt einen Popularitäts- und Wertverlust in den vergangenen Monaten erlebt hat.

