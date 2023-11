ChatGPT: Diese neuen Funktionen sollen kommen

ChatGPT wird kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Entwickler OpenAI will sich bei seiner ersten Entwicklerkonferenz auch dazu äußern, was Nutzer bei ChatGPT in Zukunft erwarten können. Geleakte Screenshots und Videos deuten darauf hin, dass ein benutzerdefinierter Chatbot-Ersteller namens Gizmo eingeführt wird, der viele der fortschrittlichen Funktionen von GPT-4 nutzt. Das berichtet The Decoder.

Anzeige Anzeige

Das Tool soll Benutzern die Möglichkeit bieten, maßgeschneiderte Chatbots zu erstellen, die sie sich nach ihren Wünschen und Bedürfnissen zusammenstellen können. Gizmo wird dem Bericht nach eine Sandbox-Umgebung, benutzerdefinierte Aktionen, Wissensdateien, grundlegende Tools wie Webbrowser und Bildgenerierung, Analytics für Chatbot-Nutzungsdaten sowie Funktionen zum Speichern, Teilen und Veröffentlichen von Chatbot-Entwürfen enthalten.

Ein spannender Aspekt ist auch der Magic Crestor, der Benutzern eine interaktive Schnittstelle bietet, um Chatbots zu erstellen, Benutzerabsichten zu erkennen und das Verhalten der Chatbots live zu testen und anzupassen.

Anzeige Anzeige

Viele neue Features

Zusätzlich dazu plant OpenAI die Einführung von Enterprise-Abonnements und Workspace-Management. Der Team-Plan, der für 30 US-Dollar pro Monat oder 25 US-Dollar pro Monat bei einem Jahresabonnement verfügbar ist, bietet Vorteile wie unbegrenzten schnellen GPT-4-Zugriff, längere Kontexte und die Nutzung des Advanced-Data-Analytics-Modells. Außerdem können der private und der geschäftliche Bereich klar getrennt werden, indem die Möglichkeit besteht, bestimmte Rollen zu definieren und Bereiche für verschiedene Abteilungen zu erstellen.

Auch externe ERP- und CRM-Systeme können integriert werden und es werden sogenannte Kontext-Konnektoren eingeführt, mit denen ChatGPT mit Google Drive und Microsoft 365 verbunden werden kann. Dies ermöglicht die Anbindung von Dokumenten, Tabellen und Präsentationen an Chats.

Anzeige Anzeige

Insgesamt deuten diese durchgesickerten Informationen darauf hin, dass OpenAI bestrebt ist, ChatGPT zu einem noch mächtigeren und flexibleren Werkzeug für Benutzer auf der ganzen Welt zu machen. Mit den neuen Features könnte ChatGPT seine Position als führendes KI-Textgenerierungstool weiter stärken.

Mehr zu diesem Thema