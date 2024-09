Mitgründer verließ OpenAI im Streit: Jetzt fließt 1 Milliarde Dollar in seine neue KI-Firma

Ilya Sutskever gehört zu den Gründern von OpenAI und galt als einer der wichtigsten Köpfe hinter ChatGPT. Der ehemalige Forschungschef gehörte allerdings zu jenen, die im November 2023 die – später revidierte – Ablösung von Firmenchef Sam Altman vorangetrieben hatten.

Anzeige Anzeige

Sutskever verlässt OpenAI und gründet neue KI-Firma

Nachdem Altman wegen des Einspruchs von Mitarbeiter:innen und Investor:innen wieder als OpenAI-CEO installiert worden war, ruderte Sutskever zwar zurück und erklärte, dass er seinen Vorstoß bedauere. Letztlich verließ er aber Mitte Mai 2024 das Unternehmen.

Als Grund für den versuchten Aufstand gegen Altman gilt Sutskevers Skepsis, was die Entwicklung einer möglichen Superintelligenz (AGI) angeht. Dem Ex-Forschungschef von OpenAI soll die KI-Entwicklung von Altman zu schnell vorangetrieben worden sein – ohne ausreichende Schutzschirme.

Anzeige Anzeige

Safe Superintelligence will ungefährliche KI entwickeln

Im Juni gab Sutskever die Gründung einer eigenen KI-Firma bekannt, die er passenderweise Safe Superintelligence genannt hatte. Ziel: die Schaffung einer ungefährlichen hochentwickelten künstlichen Intelligenz.

Offenbar konnte der KI-Experte mittlerweile eine ganze Reihe von Investor:innen von seinem Ansatz überzeugen. Denn, wie trendingtopics.eu berichtet, hat Safe Superintelligence gerade eine Milliarde Dollar einsammeln können.

Anzeige Anzeige

Hochkarätige Investoren an Bord

Zu den Investor:innen gehören so bekannte Firmen wie Sequoia und Andreessen Horowitz. Auch DST Global und SV Angel sind an Bord. Ebenfalls Geld in die Hand genommen hat NFDG, das den beiden Internetunternehmern Nat Friedman und Daniel Gross gehört. Friedman ist Ex-CEO von GitHub, Gross Mitgründer von Cue, das 2013 an Apple verkauft wurde.

9 Bilder ansehen Diese CEO sind aus ihren eigenen Unternehmen rausgeflogen Quelle: jamesonwu1972 / Shutterstock

Nach der milliardenschweren Finanzierungsrunde wird die Bewertung von Safe Superintelligence mit fünf Milliarden Dollar angegeben. Und das, obwohl es noch kein Produkt gibt und auch die Website nicht viel an Informationen hergibt.

Anzeige Anzeige

KI-Training und Entwicklung sind teuer

Klar ist derweil, dass die KI-Entwicklung Unsummen verschluckt. Insbesondere die notwendige Infrastruktur für das Training der KI-Algorithmen – bestehend vor allem aus jeder Menge teurer KI-Chips – kostet eine Menge Geld.

Mehr zu diesem Thema