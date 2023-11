Führungschaos bei OpenAI und ein neues Ziel für Scalper

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Anzeige Anzeige

OpenAI: Das ist der neue CEO

Es kehrt keine Ruhe ein bei OpenAI: Nachdem der Versuch, Sam Altman zur Rückkehr zu bewegen, gescheitert sein soll, wurde die bisherige Interims-CEO Mira Murati abgesetzt. Nachfolger wird Emmett Shear, der vor allem als Mitgründer der Streaming-Plattform Twitch bekannt sein dürfte. Er soll das Vorstandsgremium bei OpenAI durch sein Bewusstsein für die Bedrohung, die durch KI entstehen könnte, für sich gewonnen haben. Derweil wird Altman in Zukunft bei Microsoft arbeiten.

Playstation Portal: Scalper kaufen den Markt leer

Die Playstation Portal war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Das liegt auch an Scalpern, die die Preise drastisch erhöhten und die Handheld-Konsole weiterverkauften. Sony plant aber immerhin, Anfang Dezember weitere Einheiten auf den Markt zu bringen, was interessierten Käufer:innen Hoffnung im Weihnachtsgeschäft macht.

Anzeige Anzeige

Warum diese Echtzeit-Bild-KI gerade das Netz erobert

KI-Modelle, die auf Basis von Textprompts Bilder erstellen, sind quasi schon ein alter Hut. Das chinesische Latent Consistency Model Lora bringt jetzt allerdings einen neuen Modus ins Spiel: Perspektivänderungen an einer rudimentären Zeichnung werden vom KI-Modell in Echtzeit erkannt und simultan in der deutlich ausgefeilteren KI-Zeichnung umgesetzt.

Das war es schon wieder mit dem t3n Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de.

Anzeige Anzeige