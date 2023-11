Super-KI Q*: Gab es wegen ihr Streit zwischen OpenAI und Sam Altman?

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Ist das der Grund für Sam Altmans Rausschmiss bei OpenAI?

Hat OpenAI einen Durchbruch auf dem Weg zu einer künstlichen Superintelligenz erzielt? Glaubt man Firmeninsidern, hat das bisher öffentlich nicht bekannte KI-Modell Q* jedenfalls Fähigkeiten erlangt, die weit über jene hinausreichen sollen, über die generative KI-Tools normalerweise verfügen. Das und die angebliche Sorglosigkeit beim Umgang mit der KI-Entwicklung sollen für den Rausschmiss von Sam Altman bei OpenAI verantwortlich gewesen sein.

Diese Dinge solltest du am Black Friday kaufen – und diese gerade nicht

Kaufen oder verzichten? An kaum einem Tag fällt es uns angesichts der riesigen Zahl an Sonderangeboten so schwer wie am Black Friday, das zu entscheiden. Doch es gibt ein paar Warengruppen und Produkte, bei denen du rund um die umsatzstarken Tage mit wirklich guten Angeboten rechnen kannst – und einige Dinge, für die das genau dann nicht gilt. Welche sechs Dinge du deshalb auf den Wunschzettel setzen kannst und wonach du aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht erst Ausschau halten musst, erklären wir in unserem Ratgeber.

KI soll Plastik im Meer besser erkennen

Die steigende Verschmutzung der Ozeane durch unsachgemäße Entsorgung und mangelndes Recycling hat ein Umweltproblem geschaffen, das die marinen Ökosysteme gefährdet. Als Reaktion darauf haben Forscher ein fortschrittliches KI-Modell entwickelt, das mithilfe von Satellitenbildern Plastikmüll in Ozeanen erkennt. Mit Sentinel-2-Satellitenbildern als Grundlage und mit tiefen neuronalen Netzen geschult, überwindet der KI-Meeresmülldetektor selbst widrige Bedingungen und verbessert die Erkennung von Plastikmüll in unseren Ozeanen.



