Palworld verliert über 1,3 Millionen Spieler auf Steam – warum das Spiel trotzdem kein Flop ist

Mit Palworld ist dem Entwicklerstudio Pocket Pair ein echter Hit gelungen. In den ersten sechs Tagen luden Gamer:innen das Early-Access-Spiel allein über Steam acht Millionen Mal herunter. Darin geht es um süße Monster, Waffen – und das nackte Überleben. Die an Pokémon erinnernde Optik der Tierchen dürfte dabei geholfen haben, Spieler:innen vor den Bildschirm zu ziehen.

Palworld bleibt beliebt

Und nun? Ist der Hype vorbei. Das könnte man mit Blick auf die Nutzer:innenzahlen via Steam DB meinen. Das Tool zeigt an, wie häufig ein Titel in der Vergangenheit gezockt wurde. Bei Palword zeigt die Kurve hier nach rasantem Anstieg fast genauso rasant wieder nach unten. In der Spitze Ende Januar hatten rund 2,1 Millionen Spieler:innen gleichzeitig gezockt. Mittlerweile sind es nur etwa 610.000 Spieler:innen im Tages­durchschnitt.

Ein Flop ist Palword deswegen nicht. Unter den aktuell am meisten gespielten Games findet sich der Titel auf Steam laut Steam DB derzeit hinter Counter Strike 2 auf Rang 2 wieder. Es geht also schlimmer. Und: Auch andere Spiele haben im Nachhinein viele Spieler:innen eingebüßt, darunter etwa PUBG.

Was genau hinter dem Nutzer:innen­schwund steckt, ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich haben Spieler:innen nach dem ersten Hype schlicht einen Blick auf das Spiel riskiert und danach das Interesse wieder verloren. Gamestar merkt außerdem an: Weil es sich um ein Early-Access-Spiel handelt, könnten Nutzer:innen auch wieder zurückkehren, wenn der Entwickler regelmäßig Updates veröffentlicht. Zudem fließen in die Betrachtung nur Daten von Steam ein. Palworld gibt es aber auch im Gamepass-Angebot für die Xbox. Zahlen gibt es hier allerdings nicht.

