Palworld-Modder kündigt Pokémon-Version an – und bekommt direkt Ärger mit Nintendo

Auf niedliche Monster schießen, statt sie einzufangen und zu zähmen – wie Pokémon, nur mit Handfeuerwaffen. Mit dieser Prämisse ist Palworld angetreten. Und das mit Erfolg: In den ersten vier Tagen seit dem Early Access für Windows und Xbox am 19. Januar 2024 wurden laut dem Entwicklerstudio Pocket Pair sechs Millionen Exemplare des Spiels verkauft.

Modder pflanzt Pokémon in Palworld

Es dauerte nur ein paar Tage, bis ein Modder die Ähnlichkeit zwischen Pokémon und Palworld auf die Spitze trieb: Der Youtuber ToastedShoes teaste bei X ein Mod an, bei dem er die Figuren aus dem Nintendo-Franchise in Palworld transferierte.

Die Reaktion von Nintendo ließ nicht lange auf sich warten: Sowohl der Teaser bei X als auch ein ausführliches Video des Mods auf Youtube waren schnell nicht mehr verfügbar. „Dieses Video enthält Inhalte von Nintendo. Dieser Partner hat das Video aus urheberrechtlichen Gründen gesperrt“, heißt es bei der Videoplattform.

ToastedShoes: Mortal-Kombat-Mods mit Disney-Figuren

Augenzeugen, die das Video von ToastedShoes vor der Sperrung gesehen haben, berichten von dem, was man von einer Palworld-Behandlung von Pokémon erwarten kann: Die Taschenmonster werden beschossen und müssen als Kanonenfutter herhalten. Sie werden in einen aussichtslosen Endkampf gegen einen Boss geschickt, der wie Jessie aus Team Rocket aussah, reitend auf Electabuzz.

Palworld Pokemon video is LIVE! GO NOW before its taken down and Nintendo take my family hostage https://t.co/Mmk5vo1ZVf — Toasted (@ToastedShoes) January 23, 2024

ToastedShoes ist auch in seinen sonstigen Videos wenig zimperlich. Der Australier mit über 700.000 Abonnenten auf Youtube und 1,7 Followern auf Tiktok postet gerne Mods, in denen er bekannte Figuren der Popkultur in Videogames auftreten lässt – zum Beispiel die Teletubbies in Resident Evil. „Ich ruiniere die Kindheit von Menschen“, gibt er in seiner Caption als Berufsbezeichnung an. So lässt er auch Disney-Figuren in Mortal-Kombat-Mods gegeneinander antreten.

Zuletzt kämpften Micky Maus und seine Verlobte Minnie miteinander. Das Copyright für die Originalfiguren aus dem Film Steamboat Willie ist gerade ausgelaufen. Doch grundsätzlich lässt sich ToastedShoes von Urheberrechtsfragen nicht aufhalten.

Wie reagiert Nintendo auf Palworld?

Nun hat er sich der Youtuber aber mit dem Falschen angelegt. Nintendo ist bekannt dafür, schnell und effizient gegen Copyrightverletzungen vorzugehen. Schon nach der Veröffentlichung des ersten Teasers von Palworld im Sommer 2021 wurde darüber spekuliert, wie der japanische Gaminggigant auf den offensichtlichen Pokémon-Klon reagieren wird.

Doch anders als bei ToastedShoes, wo ein klarer Fall vorliegt, sieht Nintendo offenbar (noch) keinen Anlass oder keine Chance zur Klage. Gegenwind gab es daher bisher nur von Fans der Taschenmonster. Takuro Mizobe, der Chef von Pocket Pair, beklagte kürzlich über X „verleumderische Kommentare gegen unsere Künstler“ und „Tweets, die wie Morddrohungen aussehen“.

Gerade der gewalttätige und düstere Aspekt von Palworld wurde von manchen Beobachtern nicht nur als Parodie auf Pokémon gesehen, sondern als vorausschauende Maßnahme gedeutet, einer Klage von Nintendo aus dem Weg zu gehen.

