Wie Bosch das Park-Problem an Ladesäulen lösen will

Das Laden von Elektroautos an öffentlichen Ladesäulen, besonders in Parkhäusern, kann eine Herausforderung sein. Häufig sind nur wenige Ladesäulen vorhanden, die erst gefunden werden müssen und dann oft besetzt sind.

Bosch hat auf der CES eine Technologie vorgestellt, die den Ladevorgang automatisiert und somit vereinfacht. Diese Technologie ist eine Weiterentwicklung von Boschs Automated Valet Parking, bei dem Fahrzeuge selbstständig einen Parkplatz im Parkhaus suchen.

Mit dem zusätzlichen Feature Automated Valet Charging können die Fahrzeuge sich nun auch eigenständig aufladen. Nach dem Ladevorgang navigieren sie sich zu einem freien Stellplatz, wodurch die Ladestation für das nächste Auto frei wird.

So funktioniert das automatische laden

Das Projekt, eine Kooperation von Bosch und der VW-Tochter Cariad, zielt darauf ab, den Prozess des Parkens und Ladens von Elektrofahrzeugen zu revolutionieren.

Der Ablauf beginnt damit, dass der Fahrer sein Auto in eine spezielle Zone am Eingang des Parkhauses fährt. Dort aus übernimmt die Technologie: Das Auto steuert eigenständig zu den elektrischen Ladesäulen und sichert sich einen freien Ladeplatz.

Ein Roboter öffnet dann den Ladeanschluss des Fahrzeugs, verbindet den Stecker und startet den Ladevorgang. Sobald das Auto vollständig geladen ist, entfernt der Roboter den Stecker und das Fahrzeug fährt zu einem freien Parkplatz ohne Ladesäule.

Manuel Maier, Vice President Product Area Cross Domain Parking Level 4 bei Bosch, betont die Bedeutung der Automatisierung für die Mobilitätswende und den Übergang zur Elektromobilität in einer Pressemitteilung.

Technik wird derzeit getestet

Der Ladedienst von Bosch ist aktuell nicht öffentlich zugänglich. Er befindet sich momentan in der Testphase in zwei hauseigenen Parkhäusern. Das Automated Valet Parking wird im Mitarbeiterparkhaus in Ingolstadt erprobt, während das Automated Valet Charging im Entwicklungsparkhaus von Bosch in Ludwigsburg getestet wird.

Zusätzlich ist das automatische Valet Parking seit ungefähr einem Jahr im Parkhaus P6 am Flughafen Stuttgart im Einsatz. Es sollen auch weitere Parkhäuser mit der Technik ausgestattet werden.

