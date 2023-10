Passkeys bei Amazon verfügbar – mit Raum für Verbesserungen

So kannst du Passkeys bei Amazon aktivieren

Der Passkeys-Zug nimmt immer mehr an Fahrt auf. Während Unternehmen wie Apple, Google, Microsoft, Tiktok und Co. schon länger auf die passwortlose Anmeldung setzen , springt Amazon nun relativ geräuschlos mit auf.

Dies mag auch der Tatsache geschuldet sein, dass die Passkeys-Option noch nicht sonderlich ausgereift erscheint.

Doch von Anfang an: Deutsche Nutzer:innen können bei Amazon ab sofort unter Mein Konto > Anmeldung & Sicherheit > Passkey die Passwort-Alternative aktivieren.

Wer möchte, kann seinen Passkey nun in einem Cloud-Service-Konto speichern und ihn auf Geräten verwenden, die mit dem entsprechenden Konto verknüpft sind.

Passkeys bei Amazon: Noch zu umständlich?

Grundsätzlich sollen Passkeys das Ende der Passwörter einläuten, für mehr Sicherheit beim Surfen sorgen, Phishing-Bedrohungen reduzieren – und das (digitale) Leben der Nutzer:innen einfacher gestalten. Vor allem in Sachen intuitiver und sicherer Bedienung scheint es bei Amazon jedoch noch zu hapern.

In einem Blogbeitrag des deutschen Softwareentwicklers Corbado werden Probleme mit der Relying-Party-ID angeprangert. So könnten Amazon-Kund:innen abhängig vom voreingestellten Land zu verschiedenen Amazon-Domains weitergeleitet werden, was separate Passkeys für jedes Land beziehungsweise jede Top-Level-Domain erfordere.

Probleme bei der Geräte-Verwaltung und in den nativen Apps

Verbesserungsbedarf sieht Corbado zudem unter anderem in der umständlichen Erkennung und Verwaltung von Geräten für Passkeys, der fehlenden Implementierung von Amazon-Conditional-UI sowie der fehlenden Unterstützung von Passkeys in den nativen Apps.

Wer berechtigterweise annimmt, der Passkey ersetze bei Amazon eine etwaige Zwei-Faktor-Authentifizierung, wird ebenfalls enttäuscht. Dazu heißt es von Amazon: „Wenn du die 2-Schritt-Verifizierung aktiviert hast und einen Hauptschlüssel statt eines Passworts für die Anmeldung benutzt hast, musst du nach der Anmeldung mit dem Hauptschlüssel noch einen Einmalcode verifizieren.“

