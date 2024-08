Paypal integriert praktische Funktion für Online-Shopper

Paypal führt jetzt auch in Deutschland Paketverfolgung ein. (Foto: Tero Vesalainen / Shutterstock.com)

Paypal ist hierzulande hauptsächlich als Bezahldienst bekannt, mit dem man unter anderem online seine Einkäufe bezahlen kann. Doch das US-Unternehmen möchte sich breiter aufstellen.

Anzeige Anzeige

Die Pakete müssen nicht über Paypal bezahlt worden sein

Jetzt führt das Unternehmen auch in Deutschland eine Funktion in seiner App ein, die besonders Online-Shopper interessieren dürfte – und sich in den USA bereits bewährt hat: die Paketverfolgung. Diese müssen nicht einmal über Paypal bezahlt worden sein, um verfolgbar zu sein.

Allerdings gibt es andere Bedingungen, die erfüllt werden müssen: Nur wenn ein Gmail-Konto mit dem Paypal-Konto verknüpft ist, funktioniert die Paketverfolgung automatisch, berichtet Caschys Blog. Ist das nicht der Fall, muss manuell die Sendungsnummer in der Paypal-App eingegeben werden. Das kann auch beim jeweiligen Paketzusteller gemacht werden.

Anzeige Anzeige

In den USA gibt es die Funktion bereits seit vergangenem Herbst

Die neue Paketverfolgung befindet sich auf dem Startbildschirm der Paypal-App, und zwar im Menü im Unterbereich für Aktivitäten. Dort kann man „Pakete manuell verfolgen“ auswählen. Anschließend gebt ihr eure Sendungsnummer und das Transportunternehmen ein – und könnt dann die Nachverfolgung starten.

In den USA hat Paypal die Paketverfolgung bereits im vergangenen Herbst in seine App eingebaut. Die Funktion könne „Live-Updates und Benachrichtigungen für Dinge bereitstellen, die Sie kaufen und die versendet werden“, heißt es in der Beschreibung dazu auf der Paypal-Webseite.

Anzeige Anzeige

14 Internet-Milliardäre, die kein Schwein kennt

14 Bilder ansehen 14 Internetmilliardäre, die kein Schwein kennt Quelle: Tableau

Paketverfolgung soll wie ein Einkaufsassistent funktionieren

Laut Paypal funktioniert die Paketverfolgung wie ein Einkaufsassistent, der automatisch den Gmail-Posteingang auf Bestell- und Versand-Updates prüft. Findet dieser Informationen zur Lieferung von Paketen, zeigt die Paypal-App die Neuigkeiten zum Standort des Pakets und der voraussichtlichen Zustellung an. Falls erwünscht, bringen euch auch Push-Benachrichtigungen auf den aktuellen Stand: Wann ist das Paket versandfertig? Wann wird es versandt? Und wann soll es zugestellt werden?

Paypal ist nicht das erste Unternehmen, welches diese Funktion anbietet: Amazon-Kund:innen können ihre Bestellungen auch in der App nachverfolgen.