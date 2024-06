Versprechen gebrochen: Dieses Playstation-5-Feature kommt wohl doch nicht mehr

Zum Release der Playstation 5 im Jahr 2020 hatte Sony angekündigt, dass die Konsole Auflösungen von bis zu 8K unterstützen soll. Dieses Feature war groß auf dem Karton der Konsole zu sehen, zumindest bis vor kurzem.

Anzeige Anzeige

Auf der Verpackung der Playstation 5 im offiziellen Sony-Store ist das 8K-Versprechen nun jedoch nicht mehr zu finden. Laut Ars Technica verschwand dieser Hinweis zwischen Ende Januar und Mitte Februar.

Das deutet darauf hin, dass Sony das Feature möglicherweise nicht mehr wie ursprünglich angekündigt auf die Konsole bringen möchte.

Anzeige Anzeige

8K sollte ursprünglich kommen

In einem FAQ von Sony zur PS5 hieß es 2020: „Die PS5 ist beim Start mit 8K-Displays kompatibel und wird nach einem zukünftigen Systemsoftware-Update in der Lage sein, Auflösungen von bis zu 8K auszugeben, wenn Inhalte verfügbar sind, mit unterstützter Software.“

Bis heute ist dieses Software-Update allerdings nie erschienen und die Konsole kann immer noch keine 8K-Auflösungen wiedergeben. Warum genau das 8K-Logo entfernt wurde, ist nicht klar, aber es kann verschiedene Gründe haben.

Anzeige Anzeige

8K ist bis heute nicht weit verbreitet. Es gibt vergleichsweise wenige 8K-Fernseher und eine Studie zeigt, dass viele Nutzer den Unterschied zwischen 4K und 8K gar nicht erst erkennen können.

8K könnte aber trotzdem auf die PS5 kommen

Das bedeutet allerdings nicht, dass die 8K-Auflösung für die Playstation 5 komplett gestrichen wurde. Sony soll derzeit an der Playstation 5 Pro arbeiten. Aktuellen Leaks zufolge soll die kommende Konsole dank einer Technologie namens Playstation Spectral Super Resolution in der Lage sein, Auflösungen in 8K darzustellen.

Anzeige Anzeige

Das könnte auch ein Grund sein, warum das Feature von der PS5 gestrichen wurde. So erhält die Pro-Variante ein weiteres Alleinstellungsmerkmal.