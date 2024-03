„Playstation-Killer“: Youtuber will PS5 mit selbstgebautem PC schlagen – und scheitert

PC oder Konsole? Die Diskussion zwischen den beiden Lagern läuft schon fast so lange, wie es Videospiele gibt. Die Konsolenseite argumentiert mit einem abgestimmten Gesamtkonzept, die PC-Seite hält Konsolen und dessen Spiele für überteuert. Es gäbe leistungsstärkere PCs, die günstiger als die Playstation 5 (oder der Xbox Series X) sind.

Auch der bekannte Youtuber Linus Tech Tips will in seinem Video beweisen, wie überteuert die PS5 ist. In dem Video It’s time to kill the Playstation 5 will er die Überlegenheit der Computer-Gamer:innen aufzeigen, indem er einen Computer zum Preis einer Playstation 5 baut, der leistungsstärker als die Konsole ist.

Die Aufgabe ist gar nicht so einfach: Konsolenhersteller machen mit dem Verkauf des Gerätes nämlich einen eingeplanten Verlust. Durch Online-Abos wie Playstation Plus und höhere Preise für die Spiele soll dann das Geld wieder rein kommen. Dennoch ist die Technik hinter der neusten Konsolengeneration schon ein paar Jahre alt. Rein theoretisch könnte also ein stärkerer PC für weniger Geld möglich sein.

Der preisliche Vergleich

In den USA kostet eine Playstation 5 immer noch zwischen 450 und 500 US-Dollar – je nachdem, ob ein Disc-Laufwerk dabei ist. Dennoch gibt es hier auch häufig ein Bundle mit Spiel im Angebot. Der PC von Linus liegt mit 475 Dollar preislich genau in der Mitte.

Dennoch hat der Youtuber einige Abkürzungen genommen: Der Computer wurde eigenhändig mit viel Arbeit und Tech-Know-how zusammengebaut. Zusätzlich kaufte Linus die Einzelteile gebraucht und spart dadurch einiges an Geld. Auch den Preis für den Controller hat das Team hinter dem Youtube-Kanal nicht eingerechnet.

Die Leistung stimmt …?

Immerhin von der Leistung her soll Linus‘ PC mit der neuen Playstation mithalten und sie sogar in Teilen übertreffen. Doch schon beim ersten Spiel, Doom Eternal, gibt es kleine Probleme: Zwar läuft das Spiel auf dem vermeintlichen Killer-PC in höherer Auflösung, ist aber durch die niedrige Framerate kaum spielbar. Nach ein paar Änderungen in den Einstellungen der Intel-Grafikkarte kann das Problem behoben werden. Dadurch übertrifft der PC die Konsole in den Benchmarks.

Auch bei den anderen Spielen liefern ich PC und Konsole ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beim Computer gibt es jedoch immer wieder kleinere Probleme, die durch Einstellungen gefixt werden müssen – wenn es überhaupt geht. Beim Test von Ratchet & Clank stürzt das Spiel immer wieder ab. Auch die HDR-Funktion (High Dynamic Range) des Bildschirms, die ein kontrastreicheres Bild verspricht, will auf dem PC einfach nicht funktionieren.

Playstation-Ersatz ist unbequem

Ein angekündigter Playstation-5-Killer ist der selbstgebaute PC des Youtubers entsprechend nicht. Dafür gibt es schlichtweg zu viele Abstriche, auch wenn die Performance in einigen Spielen besser ist. Hinzu kommt die Bequemlichkeit: Wer einfach Lust aufs Zocken hat, hat es mit der Playstation 5 einfacher. Kommen hier Probleme an der Hardware auf, greift zudem immer noch die Garantie. Die ist bei Linus‘ Gebraucht-PC leider schon verstrichen.

Dennoch: Je länger der Lebenszyklus der Playstation 5 dauert, desto älter wird auch dessen Technik. In ein paar Jahren kann also ein PC lohnender sein als die Konsole. Bis dahin bleibt der Konsolen-Killer-PC eher eine spaßige Challenge für Bastler:innen.

