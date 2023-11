PS5 Slim: Sonys erste Teardown-Videos zeigen die Unterschiede

Vor rund vier Wochen hatte Sony eine leichtere und kompaktere Version seiner Playstation 5 angekündigt. Kurz vor dem Verkaufsstart sind erste Teardown-Videos aufgetaucht. Demnach ist die redesignte PS5 gar nicht so viel schlanker als das Vorgängermodell.

Teardown: PS5 Slim gar nicht so schlank?

Hat Sony deswegen auf den offiziellen Namen PS5 Slim verzichtet? In der Tech-Branche wird die leichtere und kleinere Konsolenversion dennoch als PS5 Slim bezeichnet.

Den Herstellerangaben zufolge wiegt die PS5 Slim in der Variante mit Laufwerk 3,2 Kilogramm und in der Digital Edition 2,6 Kilogramm. Die Originalversionen bringen 3,9 beziehungsweise 3,3 Kilogramm auf die Waage.

Youtuber sieht PS5 Slim als kaum schlanker an

Darüber hinaus ist die Slim-Version bis zu zwölf Millimeter kleiner und 44 Millimeter schmaler als das Original. Geht man nach der Einschätzung des Youtubers „Dave2D“, ist zumindest von Letzterem nicht allzu viel zu merken.

Dafür hat sich im Inneren einiges getan. Interessanteste Neuerung ist wohl das ganz einfach abzunehmende Laufwerk der Disc-Version. Auf der anderen Seite hat Sony den neuen PS5-Laufwerken – wohl als Anti-Piraterie-Maßnahme – einen Online-Zwang eingebaut.

Laufwerk mit einmaligem Online-Zwang

Das optionale Laufwerk muss vor dem ersten Einsatz online mit der Konsole verknüpft werden. Die Koppelung dürfte allerdings einmalig sein. Anschließend soll das Laufwerk der Konsole auch ohne Internetverbindung funktionieren.

Laut den ersten Einschätzungen in den Teardowns sollen die Temperaturen und die Lautstärke der Lüftung bei der PS5 Slim etwas geringer ausfallen. Allerdings scheint auch in der neuen Konsole noch ein Sechs-Nanometer-Chip zu stecken.

Wie geht die PS5 Slim mit der Hitze um?

Bei der Kühlung hat Sony, gezwungen durch das geringere Volumen der Konsole, Anpassungen vorgenommen. Noch ist nicht klar, ob Sony der PS5 Slim einen Performance-Schub verpassen konnte. Fraglich ist derweil, wie die kleinere Konsole mit der Hitzeentwicklung umgehen wird.

8 Bilder ansehen Das bringt der Dualsense-Edge-Controller der Playstation 5 Quelle:

Nicht gut weg kam derweil das Design der Außenhülle, wie auch Kotaku schreibt. Sie ist aufgrund des abnehmbaren Laufwerks in zwei Teile unterteilt. Während das obere glänzt, ist das untere aber matt.

Kritik an Standfuß-Politik von Sony

Kritik gab es zudem an den neuen Standfüßchen zur horizontalen Aufstellung, die sich als genauso billig anfühlend erwiesen, wie anhand erster Bilder vermutet worden war. Die bisher im Lieferumfang verfügbaren Ständer für das Hochkantaufstellen fehlen jetzt ganz – und müssen für 29,99 Euro extra gekauft werden.

Laut „Dave2D“ sind sie aber für einen sicheren Stand der Konsole nicht notwendig.

Andere Meinung: PS5 Slim doch viel schlanker

Wie unterschiedlich die Meinungen zur Ausgestaltung der PS5 Slim sind, zeigt das Teardown-Video von „Linus Tech Tips“. Dem Youtuber zufolge ist die PS5 spürbar kleiner und schmaler.

Die PS5 Slim geht am 10. November 2023 in den USA an den Start. Ein offizieller Verkaufsstart für Deutschland ist noch nicht angekündigt worden. Die Preise stehen derweil schon fest.

PS5 Slim in Deutschland ab 449,99 Euro

Hierzulande wird die PS5 Slim mit Laufwerk 549,99 Euro kosten. In der Digital Edition ohne Laufwerk werden 449,99 Euro fällig. 29,99 Euro verlangt Sony für den separaten Standfuß. Wer seine Digital Edition nachträglich mit einem Laufwerk nachrüsten will, muss 120 Euro zusätzlich in die Hand nehmen.

