Playstation, Xbox, Switch: Diese neuen Konsolen können Gamer in nächster Zeit erwarten

Neue Spielekonsolen ziehen immer viel Aufmerksamkeit auf sich, doch oft schrecken die Preise potenzielle Käufer etwas ab. Um die Preise attraktiver gestalten zu können, versuchen Hersteller, die Kosten zu senken. So auch Microsoft bei der Xbox.

Xbox: Günstigere Variante in Sicht

Gerüchten zufolge könnte eine günstigere Variante der Xbox Series X ohne Laufwerk auf den Markt kommen. Diese Entwicklung könnte nicht nur die Kosten reduzieren, sondern auch Platz für eine kompaktere Slim-Version schaffen. Auch ein Mid-Gen-Upgrade, das eine verbesserte Leistung für stabilere Spiele in höherer Auflösung und Raytracing-Fähigkeiten bietet, könnte denkbar sein.

Eine schlankere Version der Xbox Series X ist vermutlich jedoch nicht vor dem Jahr 2025 realistisch.

Playstation: Neues Modell und Premiumvariante

Auch Sony steht in Sachen Weiterentwicklung der eigenen Konsolen nicht still. Aktuell arbeitet Sony an einer Playstation 5 Pro. Ende 2023 sollen bereits erste Entwicklerkits an Studios verschickt werden. Diese verbesserte Version der PS5 soll höhere Bildraten, mehr Details und kürzere Ladezeiten bieten. Ein Patent deutet außerdem auf fortschrittlichere Raytracing-Funktionen hin. Die Veröffentlichung der Playstation 5 Pro ist pünktlich zum Weihnachtsgeschäft für Ende 2024 geplant.

Günstiger werden Nutzer mit diesem Gerät allerdings nicht wegkommen. Noch steht der Preis für die Playstation 5 Pro zwar nicht fest, es wird aber spekuliert, dass er über dem der Standardvariante liegen wird.

Auch wenn sich der Markt aktuell auf die neuesten Entwicklungen konzentriert, zeigen einige Indizien bereits Richtung Zukunft. Insbesondere in Zusammenhang mit der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft sind interessante Details zur kommenden Generation von Konsolen ans Tageslicht gekommen.

Laut den von Microsoft veröffentlichten Dokumenten ist der grobe Release-Zeitraum für die Playstation 6 bereits bekannt. Das Unternehmen gibt an, dass der Release der nächsten Generation frühestens im Jahr 2028 erwartet werden kann.

Nintendo: Die Zukunft heißt Switch 2

Auch Nintendo plant offenbar eine Veröffentlichung der Next-Gen-Konsole Switch 2 im Jahr 2024. Entwicklerkits dafür sollen bereits an Partnerstudios verteilt worden sein.

Im Gegensatz zur aktuellen Switch wird die Switch 2 auf ein LC-Display setzen, während das aktuelle Modell mit einem OLED-Bildschirm ausgestattet ist. Auch der Speicherplatz soll erweitert werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass physische Datenträger weiterhin unterstützt werden. Dies steht im Kontrast zu Sonys und Microsofts Plänen, Konsolen ohne Laufwerk auf den Markt zu bringen.

Kein Hersteller schläft

Microsoft arbeitet an kostengünstigeren Optionen für die Xbox, Nintendo plant eine stärkere und leistungsfähigere Switch, während Sony eine verbesserte Playstation 5 in den Startlöchern hat. Die großen Hersteller ruhen sich also absolut nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit aus, sondern streben nach neuen Möglichkeiten, ihre Konsolenpalette weiter auszubauen. Auch die ersten zaghaften Ankündigungen zur Playstation 6 könnten langfristige Auswirkungen auf die Branche haben, denn wenn Sony sein nächstes großes Flaggschiff veröffentlicht, wird die Konkurrenz sicher nicht schlafen.

