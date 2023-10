Cloud-Gaming auf der Playstation 5: Bald müsst ihre keine Spiele mehr installieren

Mit der Einführung des Cloud-Gaming-Dienstes für die Playstation 5 eröffnet Sony seinen Spielern zahlreiche Vorteile. Ab Ende Oktober können Playstation-Plus-Premium-Abonnenten bekannte Titel direkt auf ihre Konsole streamen, ohne den üblichen Installationsprozess durchlaufen zu müssen. Diese Entwicklung verspricht nicht nur eine erhebliche Zeitersparnis bei gekauften Inhalten, sondern ermöglicht auch das Testen von Spielen ohne lange Wartezeiten.

Die Einführung dieser Funktion ist besonders relevant angesichts der wachsenden Dateigrößen von Blockbuster-Games, die oft mehr als 100 Gigabyte erreichen. Das Cloud-Gaming stellt eine erhebliche Erleichterung dar, da es den langwierigen Installationsprozess umgeht und es den Spielern ermöglicht, Games schnell und unkompliziert zu zocken.

Games können auch getestet werden

Die Cloud-Gaming-Funktion ermöglicht es zahlenden Abonnenten, Spiele wie Spider-Man: Miles Morales und das Resident-Evil-4-Remake direkt auf ihre Playstation 5 zu streamen und wird Spiele-Auflösungen von 720p bis 4K sowie 60 fps und HDR-Ausgabe mitbringen. Games wie Hogwarts Legacy, The Witcher 3: Wild Hunt und The Callisto Protocol werden ebenfalls als Testversionen verfügbar sein.

Sony plant auch, Cloud-Gaming in Zukunft auf andere Geräte wie Smartphones auszudehnen, was die Flexibilität für die Spieler weiter erhöht. Laut eines Blogbeitrags von Playstation startet der Service schrittweise in verschiedenen Regionen – beginnend am 17. Oktober in Japan, gefolgt von Europa am 23. Oktober und Nordamerika am 30. Oktober.

„Wir hoffen, dass Spieler diese neue PS5-Streaming-Funktion genießen werden, die automatisch zu ihrer Playstation-Plus-Premium-Mitgliedschaft hinzugefügt wird. Wir werden uns weiterhin auf die Weiterentwicklung der Funktionen und Vorteile von Playstation Plus konzentrieren, es gibt also noch mehr, worauf wir uns freuen können“, sagte Hideaki Nishino, Senior Vice President Platform Experience bei Sony, in der Mitteilung.

