Modder macht erste Playstation zur Handheld – indem er das Motherboard durchschneidet

Ein Bastler hat die Playstation 1 in ein Handheld-Gerät umgewandelt. Um die Konsole an den kleineren Formfaktor anzupassen, hat er das Motherboard in der Mitte durchgeschnitten und es „zusammengefaltet wie ein Buch“, erklärt Yveltal Griffin auf X.

Die von ihm kreierte Handheld nennt er PS Hanami, und er hat sie in nur einem Monat entwickelt. Trotz der schnellen Entstehungszeit sieht das Endprodukt überraschend professionell aus. In seinem Post lässt sich die saubere Arbeit gut erkennen:

Das kann die DIY-Handheld-Konsole

Nachdem der Bastler das Mainboard in der Mitte durchtrennt hatte, musste er die Leiterbahnen mit Magnetdraht wieder reparieren. Da in dem kompakteren Design kein Platz mehr für die üblichen Discs der Playstation 1 war, nutzt die Handheld nun eine Xstation. Der CD-Laufwerk-Simulator ermöglicht es, Spiele direkt von einer SD-Karte zu laden.

Der Akku der DIY-Konsole hat eine Kapazität von 3.500 Milliamperestunden und versorgt das Gerät rund 2,5 Stunden lang mit Energie. Trotz der Größenreduktion schafften es auch Lautsprecher und Rumble-Motoren, die für Vibrationen sorgen, in die neu gestaltete Handheld-Konsole.

Das Build ist nicht perfekt

Die PS Hanami zeigt trotz ihrer beeindruckenden Eigenschaften auch einige Schwächen, wie Griffin auf Bitbuild schreibt. Eine Lautstärkeregelung fehlt ganz, und sowohl die LED als auch der Reset-Button sind nicht verkabelt.

Der Verzicht auf Kühlkörper führt dazu, dass die Handheld nach längerem Gebrauch ziemlich heiß wird. Zusätzlich ist der Power-Button so ungünstig platziert, dass der Spieler die Konsole hin und wieder versehentlich ausschaltet.

Trotz dieser Mängel ist das Projekt insgesamt spannend. In einem Youtube-Video präsentiert der Ersteller die Konsole in Aktion.

