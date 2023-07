Pokémon startet erstes Forum – das passierte dann

„Wer in aller Welt hat dies für eine gute Idee gehalten?“, schreibt ein User im ersten offiziellen Pokémon-Forum – da war die Plattform bereits von Trollpost und anderen, wenig kindgerechten Einträgen überschwemmt. Doch der Reihe nach.

Am 4. Juli 2023 brachte die u.a. zu Nintendo gehörende The Pokémon Company erstmals ein Forum an den Start, auf dem sich die Fans des Fantasy-Franchises austauschen können. Auf den ersten Blick sieht alles ganz harmlos aus. Ein winkender Pikachu begrüßt die Besucher:innen. Dann lassen sich verschiedene Sub-Communities öffnen, zu Videospielen, Apps, Anime-Serien oder sonstigen News um die ikonischen Taschenmonster.

Bei den Hot Topics steht eine so naheliegende wie harmlose Frage ganz oben: „Was ist dein Lieblings-Pokémon?“ Doch dabei blieb es nicht. Laut Medienberichten stellten User:innen Fragen, die von den Hosts als unangemessen wahrgenommen wurden. Etliche Beiträge sollen entfernt worden sein.

Gaga-Posts wie „Welches Pokémon kann am besten einen Hyundai 25L-7 Gabelstapler bedienen?“, und Überlegungen, welches Pokémon wohl am besten schmeckt, waren noch die harmlosesten Kommentare. Wie Screenshots bei Twitter beweisen, hatten manche Einträge eindeutig sexualisierten Charakter. Welche Figur die heißeste wäre, oder welchen weiblichen Charakter man gerne einer Kitzelfolter unterziehen würde.

My chat informed me there is apparently an official Pokemon forum and the posts there are something…https://t.co/4SlmPTbHgc pic.twitter.com/taZbLSg3eo

— Ultima📛 | #вʟм (@UltimaShadowX) July 4, 2023