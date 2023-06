Bäume chatten dank KI mit Gartenbesitzern

Zu viel oder zu wenig Wasser? Zu große Schieflage nach dem letzten Sturm? Ein kranker Ast? Bäume können nun sprachlich ihre Befindlichkeiten mit Gartenbesitzern teilen. Zumindest verspricht das das Startup E-Plant.

Das Unternehmen hat gerade den Treetag auf den Markt gebracht – angeblich das erste intelligente Gartensystem der Welt, das Bäume mit Menschen sprechen beziehungsweise über einen KI-basierten Bot chatten lässt.

Sensor misst Temperatur, Wassermenge und mehr

Bei Treetag handelt es sich um eine schwarze Box, etwa 20 Zentimeter lang und 5 Zentimeter breit. Sie lässt sich einfach mit einer Halterung an einen Baum schrauben. Ein Sensor muss dabei ins Holz gebohrt werden. Der misst dann in Echtzeit verschiedene Parameter der Pflanze: Wachstum, Schrumpfung, Bewässerung, Temperatur, Licht, Luftfeuchtigkeit, Kohlenstoffbindung et cetera.

Nun kommt künstliche Intelligenz ins Spiel: Denn die Daten können Baumbesitzer nicht einfach nur ablesen. Übers Smartphone meldet sich der Baum eigenständig, wenn ihm etwas fehlt – und gibt seiner menschlichen Bezugsperson Tipps und Anweisungen.

Hier spricht dein Eukalyptus-Freund

In einer Pressemitteilung hat E-Plant einen möglichen Dialog des Chatbots mit einem Treetag-Besitzer durchgespielt:

Baum: Hallo, ich bin’s, Gummibärchen! Dein Eukalyptus-Freund. Ich mache mir heute ein wenig Sorgen, weil ich mich mehr als sonst geneigt habe. Hauseigentümer: Wie stark neigst du dich? Baum: Ich neige mich um 2 Grad mehr nach Norden als vor einer Woche und habe Angst, dass ich umkippe. Hauseigentümer: Wie kann ich dir helfen? Baum: Es ist an der Zeit, einen Baumpfleger zu rufen, der sich das mal ansieht. Ich mache mir Sorgen, dass ich auf meine Umgebung stürzen könnte.

Nach 20 Minuten erste Baum-Chats für 150 Dollar

Der Treetag ist laut Hersteller einfach zu bedienen. Schon zwanzig Minuten nach der Installation soll der Chatbot sich mit ersten Messungen melden. Das Gerät lässt sich für 149 US-Dollar (etwa 136 Euro) vorbestellen.

Welchen Chatbot TreeTag nutzt – ob den omnipräsenten ChatGPT von OpenAI oder ein anderes Large Language Model –, verrät E-Plant übrigens nicht.

