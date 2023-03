Zieht Pokémon ins Metaverse? Stellenausschreibung heizt Spekulationen an

The Pokémon Company ist das Unternehmen hinter der Marke, das den Kosmos der „Taschenmonster“ entwickelt und dessen nächste Schritte plant. Eine Stellenanzeige auf Linkedin deutet nun darauf hin, dass es die Pokémon ins Metaverse zieht oder es NFT der bunten Racker geben könnte.

Laut Anzeige sucht das Unternehmen einen neuen Leiter der Unternehmensentwicklung. Das ist an sich nicht ungewöhnlich. Interessant sind allerdings gleich zwei Voraussetzungen für die Stelle: Zu diesen gehören nämlich „Tiefes Wissen und Verständnis von Web 3, einschließlich Blockchain-Technologien und NFT und/oder Metaverse.“ Außerdem sucht The Pokémon Company nach jemandem mit einem „Netzwerk von Investoren und Unternehmen“ in den Bereichen Web3 und Metaverse.

Unternehmen entwickelt Spiele nicht selbst

Dazu sollte gesagt sein, dass das Unternehmen die meisten Produkte und Spiele im Pokémon-Franchise nicht selbst entwickelt. Es kümmert sich lediglich um die Entwicklung der Marke und gibt die entsprechende Richtung vor.

Ebenfalls erwähnenswert ist, dass es nur zwei Punkte von vielen sind, die der neue Leiter der Unternehmensentwicklung mitbringen sollte. Er oder sie sollte dazu zum Beispiel auch Erfahrung beim Aufbau von neuen Produkten mitbringen.

Dass es ein Metaverse gefüllt mit knuddeligen Pokémon geben wird, ist allerdings noch lange nicht klar. Die Angaben sind recht breit gestreut und könnten zu diesem Zeitpunkt vieles bedeuten. Wir bleiben aber trotzdem gespannt, was The Pokémon Company da plant.

Pokémon Sleep als Lückenfüller

Bis es so weit ist, könnt ihr euch die Zeit mit Schlafen vertreiben: Das Unternehmen hat Anfang des Monats ein Spiel vorgestellt, bei dem ihr wortwörtlich Pokémon im Schlaf fangen könnt. Nebenbei soll dank „Pokémon Sleep“ dann auch euer Schlaf verbessert werden.

Um Pokémon zu fangen, legt ihr das Smartphone mit der App installiert einfach neben euer Kopfkissen. Diese soll dann euren Schlaf analysieren und darauf basierend wird bestimmt, welche Pokémon ihr in der Nacht gefangen habt.

Dabei funktioniert die App auch wie ein klassischer Schlaftracker und zeigt euch Daten wie Schlafdauer und -tiefe an. Eventuell könnt ihr dann bald im Metaverse schlafen und Pokémon fangen.

