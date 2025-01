Positiv für die Gesundheit? Dieser Löffel lässt Essen salzig schmecken – ohne Salz

Zu viel Salz ist ungesund. Eine zu hohe Zufuhr des weißen Geschmacksträgers kann Bluthochdruck begünstigen – und damit das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie einen Schlaganfall erhöhen. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sollten Erwachsene nicht mehr als 6 Gramm Salz am Tag zu sich nehmen.

Für gesundheitsbewusste Menschen, die nicht auf salzigen Geschmack verzichten wollen, gibt es jetzt eine gute Nachricht. Das japanische Unternehmen Kirin stellte auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas gerade einen Löffel vor, der Speisen salzig wirken lässt. Ganz ohne Salz.

So funktioniert der Salz-Schock-Löffel

Das Gadget mit dem sinnigen Namen Electric Salt Spoon sieht aus wie eine Mischung aus einer elektrischen Zahnbürste und eben einem Löffel. Ein schwacher Stromstoß stimuliert die Geschmacksnerven auf der Zunge. Dadurch entsteht nicht nur die Illusion von Salzzufuhr, sondern auch von Umami, dem Geschmack von herzhaften und würzigen Speisen. Es gibt vier verschiedene Stufen von Geschmacksintensität, die man auf dem Löffel einstellen kann.

Für das wissenschaftliche Prinzip hinter dem elektrischen Löffel erhielten japanische Forscher:innen 2023 den alternativen Ig-Nobelpreis im Bereich Ernährung. Sie untersuchten, wie elektronisch präparierte Essstäbchen und Strohhalme den Geschmack von Nahrungsmitteln verändern können.

Nachteile und Gefahren des Electric Salt Spoon

Die gesundheitlichen Vorteile des Löffels liegen auf der Hand, doch es gibt auch Nachteile. So ist das Gadget mit einem Preis von umgerechnet 120 Euro nicht ganz billig.

Wie in diesem Video, das ein TikToker auf der CES 2025 aufgenommen hat, zu sehen ist, muss man den Löffel in einer bestimmten Weise halten. Nur so wird der Stromkreis geschlossen. Das macht das ohnehin klobige Elektrobesteck etwas holprig in der Handhabung.

Laut der Produktseite von Kirin sollten nicht alle Personengruppen den Löffel verwenden. Minderjährige und Menschen mit einem Herzschrittmacher und anderen elektrisch betriebenen medizinischen Geräten im Körper sollten davon Abstand nehmen.

