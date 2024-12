Neue Preise für Lightroom und Photoshop: Wer für Adobes Foto-Abo bald mehr zahlen muss

In seinem Foto-Abo spannt Adobe seine Bildbearbeitungsprogramme Photoshop und Lightroom zusammen. Wer sich im nächsten Jahr diesen Doppelpack gönnen will, muss aber mehr bezahlen als in den letzten Jahren. Auch bestehende User:innen des Pakets müssen tiefer in die Tasche greifen. Dies gab Adobe in einem Blogbeitrag bekannt.

Anzeige Anzeige

Für neue Abonnent:innen gelten die Preisänderungen ab dem 15. Januar 2025. Bestandskund:innen sind bei der nächsten Vertragsverlängerung ihres Abos dran.

Diese Abomodelle kosten künftig mehr

Der Preis für das monatliche Foto-Abo mit einem Speicherplatz von 20 Gigabyte steigt um stolze sechs Euro im Monat. Anstatt wie bisher 11,89 Euro kostet es 17,99 Euro. Bei jährlicher Prepaid-Zahlung bleibt der Preis bei 141,94 Euro. Auf den Monat umgerechnet sind dies 11,83 Euro.

Anzeige Anzeige

Die monatliche Zahlung ist dabei nur noch für bestehende Kund:innen verfügbar. Neue Nutzer:innen müssen den Jahrestarif nehmen.

Keine Veränderung gibt es bei dem hingegen bei dem Modell mit einem Speicherplatz von einem Terabyte. Monatlich kostet das Abo weiterhin 23,79 Euro, bei jährlicher Zahlung ca. 238 Euro.

Anzeige Anzeige

Auch Einzelabo für Lightroom wird teurer

Nicht nur das Paket, sondern auch Lightroom solo mit 1 TB wird teurer. Bei dem monatlich abgebuchten Abo sind künftig 14,49 Euro fällig. Die jährliche Prepaid-Option bleibt mit 141,94 wie bei der 20 GB-Variante des Foto-Abos fast unverändert. Neben Lightroom haben die Inhaber:innen dieses Abos im nächsten Jahr auch Zugriff auf Lightroom Classic.

Um es auf den Punkt zu bringen: Adobe möchte seine (potenziellen) Kund:innen dazu animieren, von einem monatlich zahlbaren auf ein jährlich zu zahlendes Modell zu wechseln. Prepaid natürlich.

Anzeige Anzeige

Diese Neuerungen kommen für Adobes Foto-Abo

Für die höheren Preise führt Adobe Anfang 2025 aber auch ein paar neue Features für Photoshop und Lightroom ein. Dazu gehören KI-gestützte Innovationen. Bei Lightroom ist das etwa das Werkzeug Generatives Entfernen. Dabei werden laut Adobe störende Elemente auch aus komplexen Hintergründen nahtlos entfernt. Außerdem entfernt Lightroom nun Reflexionen, die beim Fotografieren durch Glas entstanden sind.

Bei Photoshop heißt das neue Feature nur Entfernen. Es entfernt automatisch Ablenkungen im Hintergrund und füllt das Bild angeblich qualitativ verlustfrei auf.

Die schönsten Stockfoto-Hacker

10 Bilder ansehen Die schönsten Stockfoto-Hacker Quelle: Shutterstock

Anzeige Anzeige

Zudem verspricht Adobe ein verbessertes Tethering in Lightroom. Das Unternehmen habe sich mit Firmen wie Sony, Nikon und Canon zusammengetan, um eine schnellere Übertragung von Fotos von der Kamera auf den Rechner zu ermöglichen.