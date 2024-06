Günstiges Premium-Abo: Youtube macht beliebtem Trick ein Ende

Ein Youtube-Premium-Abo kostet in Deutschland für Einzelpersonen 12,99 Euro pro Monat. Da es in anderen Ländern deutlich günstiger ist – in der Ukraine soll es laut Golem beispielsweise für weniger als drei Euro monatlich buchbar sein – schließen zahlreiche Youtuber:innen ein solches über ausländische Server ab, indem sie VPN verwenden.

Youtube schreibt betroffene Abonnent:innen an

Doch mit diesem beliebten Trick könnte es bald vorbei sein – Youtube scheint jetzt dieser Vorgehensweise den Riegel vorschieben zu wollen.

„Deine Premium-Mitgliedschaft wurde beendet, weil wir glauben, dass du bei der Anmeldung mit [Name des Landes] nicht das tatsächliche Land deines Wohnsitzes angegeben hast“, schreibt Youtube in einer Mitteilung an betroffene Abonnent:innen, die von Googlewatchblog veröffentlicht wurde.

Nicht nur niedrigerer Preis ist interessant

„Wenn du Mitglied bleiben möchtest, musst du dich innerhalb der nächsten Wochen noch einmal für Premium registrieren. Andernfalls kannst du nur noch bis zum [Datum] auf die Vorteile zugreifen. Nach diesem Datum wird deine Mitgliedschaft nicht automatisch verlängert“, heißt es darin weiter.

Die über ausländische Server abgeschlossenen Premium-Abos sind für viele Nutzer:innen nicht nur aufgrund des niedrigeren Preises interessant, sondern auch, weil es sich darüber werbefrei streamen lässt.

Youtube hat Werbeblocker im Visier

Auch dieses Thema ist bei Youtube sehr präsent, der Konzern hat deshalb Werbeblocker ins Visier genommen. Ein Ansatz scheint zu sein, Werbung direkt in die Videostreams zu integrieren, um zu verhindern, dass Adblocker überhaupt eingreifen können.

Wenig überraschend sind die Betroffenen vom Youtube-Vorgehen nicht begeistert. In Online-Foren, wie beispielsweise auf Reddit, tauschen sie sich weiterhin darüber aus, wie sie auch zukünftig über VPN an „ausländische“ Premium-Abos kommen können. Ob dieser Weg weiterhin funktioniert, oder ob Youtube dieses Schlupfloch endgültig schließt, wird die Zukunft zeigen.

